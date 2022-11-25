原标题：香港理工大学成立创科智库 助港发展成为国际创科中心

作为香港理工大学(理大)85周年校庆压轴活动之一，“科技及创新政策研究中心(PReCIT)”开幕典礼24日在理大校园内举行。新成立的研究中心属于创科智库，将致力于支持香港发展成为国际创科中心。

校方表示，科技及创新政策研究中心(PReCIT)(下称“中心”)由理大不同学系和专业的教授学者组成，致力于推动香港交叉学科政策研究，成为香港及区域内领先的创科智库。

理大校长滕锦光表示，适逢内地开展多项重大政策，为香港带来无限发展机遇，希望理大在科学基础研究之上，再提升政策建议功能，令不同创科研究可以更好地落地。他指，理大成立中心也是顺应社会发展需要。

理大副校长兼科技及创新政策研究中心主任赵汝恒表示，香港与内地可以优势互补，商讨跨境融合方案以促进研究成果产业化，释放大湾区和“一带一路”经济的潜力，以及再工业化带来的机遇。

他指，这涉及创科合作跨境政策，涵盖两地物资、资金、数据和人员等领域的流通。中心作为政策倡议机构，主要的研究方向包括碳中和城市、大湾区创科发展，以及“一带一路”倡议在东南亚地区的发展，以及配合国家“十四五”规划，支持香港发展成为国际创科中心。

赵汝恒透露，中心与香港科学园、香港数码港及特区政府合作，目前正在进行多项研究计划，涉及北部都会区发展、社会及企业管治(ESG)认证、能源政策等不同议题。(记者 戴小橦)

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