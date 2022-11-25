葛昌纯

我和材料科学打了一辈子交道。1952年从唐山交通大学（即今西南交通大学）冶金工程系物理冶金专业毕业后，我就抱着“科技报国，实干兴邦”的坚定信念，长期致力于粉末冶金、先进陶瓷和空间太阳能发电关键材料等的研究。

今年是北京科技大学建校70周年。我和14位老教授一起给习近平总书记写了一封信，表达为我国钢铁产业高质量发展培养更多高素质人才的坚定决心。习近平总书记给我们回了信，鼓励我们“为铸就科技强国、制造强国的钢铁脊梁作出新的更大的贡献”。收到回信后，大家倍感振奋，进一步增强了投身教育科研事业的热情。

1960年6月，我所在的钢铁研究总院粉末冶金室，积极响应党中央的号召，组建起一支平均年龄不到25岁的年轻队伍，攻关研制分离膜。这是以气体扩散法浓缩铀235的核心元件，当时只有少数几个国家掌握研制分离膜的技术。我被任命为研制乙种分离膜的专题负责人，和团队在一无资料、二无设备仪器的艰难条件下，经过无数次实验失败，在1964年研制成功乙种分离膜。1965年，我被任命为乙种分离膜生产总指挥，带领600多人的科研生产团队，在两年时间内完成了乙种分离膜的全部生产任务。这些经历让我深深地认识到，核心技术是买不来的，必须靠自主创新。我们科研人员要坚持艰苦奋斗、自力更生，敢于挑战科学难题，以科技创新服务于国家战略需求，为全面建成社会主义现代化强国提供有力支撑。

人是科技创新最关键的因素。1986年，我应聘到北京钢铁学院（即今北京科技大学）从事教育科研工作，致力于培养更多专业过硬的材料学科基础人才。客观地说，我国的材料科学水平和发达国家还有一定差距，这意味着我们还有巨大的发展潜力。30多年来，我先后参与创建我国第一个粉末冶金博士点、无机非金属材料博士点，创办“特种陶瓷粉末冶金研究室”“粉末冶金与先进陶瓷研究所”等。借助这些平台，我为学校培养了众多“材子材女”。青年学生头脑活络，他们的创新探索对我很有启发，使我的科研思路更加开阔，科研工作也因此实现了一个又一个新突破。

习近平总书记指出：“‘为谁培养人、培养什么人、怎样培养人’始终是教育的根本问题。”教书育人30多年，很庆幸有一批又一批学生，树立起科技报国、科技强国的远大理想，他们从我们的手中接过火炬，继续攀登高峰。我们将牢记习近平总书记的嘱托，继续发扬严谨治学、甘为人梯的精神，培养更多听党话、跟党走、有理想、有本领、具有为国奉献钢筋铁骨的高素质人才，为铸就科技强国、制造强国的钢铁脊梁作出新的更大贡献。

（作者为中国科学院院士、北京科技大学教授）

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 05 版）

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