王 丹

不久前，教育部发布关于面向中小学生违规竞赛问题查处情况的通报。“奥林匹克英语大赛”“希望数学”“JEA China”等“榜上有名”。据通报，相关竞赛活动违反了《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》，已被依法依规取缔。

2018年以来，教育部持续规范面向中小学生的全国性竞赛活动，印发了相关管理办法，对此类竞赛进行严格管理。此后更是连续4年公布竞赛“白名单”，严格落实合规竞赛“清单制”“年审制”，向社会传递了减负的政策导向。如此治理之下，“虚胖”的中小学竞赛“瘦身”了，相关市场清朗了，其效应也已逐步传导至家庭及社会教育等环节。

根据相关管理规定，竞赛组织主体应为在中央编办、民政部登记注册的正式机构，而此次通报中的竞赛主办方打着各种“组委会”的旗号办赛，实则为企业幕后操刀，根本就不具备组织竞赛的资格，相关竞赛也并未列入最新的合规竞赛“白名单”。取缔这些违规竞赛，有效保护了学生和家长的权益，也维护了竞赛领域秩序。

应当看到，一些中小学生及其家长热衷于参赛是出于兴趣，更多人还是为了拿奖，以便在升学和评优中获得优势。这给了违规竞赛可乘之机，一些山寨赛事的组织者和搭车的商家赚得盆满钵满，学生和家长却白白投入大量时间和金钱。违规竞赛不仅加重了家长和学生负担，也引发了社会焦虑。

这提示我们，要进一步加强对违规竞赛的监管和惩处，同时也要监督学校严守相关规定，不将竞赛成绩作为影响录取的重要因素。从长远来看，则需要加快探索并形成多元化的人才评价体系，推动实现区域内义务教育质量均衡，消除因升学而产生的竞赛需求。让竞赛回归兴趣爱好的属性，让家长不再盲目焦虑，才能真正为孩子减负，帮助他们健康成长。

（摘编自《光明日报》，原题为《中小学竞赛仍需清热降火》）

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)