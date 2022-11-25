刘 峣 韩洪烁

山东科技大学外国留学生在学习书法。

任 波摄

“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年……”日前，在山东省外国留学生中华经典诵吟大赛上，山东科技大学留学生尼沙特的诗词朗诵获得了评委的点赞。平日里，尼沙特喜欢写汉字、诵读古诗，经常给自己的亲戚朋友介绍中国诗词、国画和书法等中国优秀传统文化。

目前，山东科技大学共有外国留学生800余名，他们来自60多个国家和地区。每年，学校都会举办“中华经典诗词诵读吟唱比赛”“文化学堂”“传统文化特色展示项目”等活动，学校还推出了“感知中国”系列活动和中国传统节日特色活动，让留学生至少掌握一项中国传统文化特色技艺。

传统文化成了“宝藏课程”

“看看我这个‘福’字写得怎么样？”提起毛笔，吴芃有模有样地在纸上笔走龙蛇。

来自塔吉克斯坦的吴芃已来中国学习一年多了，上学期修过中文课程，这学期又选择了中国书法等中国传统文化课。吴芃说，来中国留学最初只想体验风景，现在却对中文和中国文化着了迷。

俄罗斯留学生妮咖在这个学期参加了扎染课程。在课堂上，她和同学们尝试了穿针引线、手工染色、漂洗晾晒等扎染作品制作过程。

“我主修工程专业，接触传统工艺的机会很少，这堂扎染体验课让我对中国文化更加感兴趣了。”妮咖说。

近年来，山东科技大学为留学生开设了插花剪纸、品茶习字、吟诗作画等实践课，扎染课程便是中国传统文化课之一。课程一开，便成了留学生扎堆报名的“宝藏课程”。

“之前，我们针对留学生开设了《中国语言文化》《中国概况》等通识课。近年来，学校完善了中国传统文化教育课程体系，邀请10余位校内有艺术特长的老师进驻课堂，开设10多门中国传统文化公共选修课。”山东科技大学国际交流学院院长范志坚介绍。

更多文化使者走出校园

坐落于山东青岛西海岸新区海青镇的北茶之源文化体验中心，是山东科技大学2021年10月设立的留学生茶文化研学基地。一年多来，学校已组织120多名留学生陆续来到这里，学习体验中国茶文化。

“像这样的文化体验活动，学校每年都会组织10余次。”山东科技大学副校长孙鹤汀介绍。近年来，学校充分挖掘中华优秀传统文化的育人价值，创新推出“课堂+基地”教育模式，形成了“构建一套课程体系、打造一批研学基地，传承一项特色技艺”的留学生教育思路，培养了一批“知华友华爱华”的外国留学生。

今年6月，茂腔非遗传承人王本宏多了一个身份——山东科技大学留学生德育导师。在中国戏曲研学基地，王本宏通过戏曲体验、戏曲赏析等形式，与“洋学生”一起唱起了传统戏曲。

“不论是有魅力的戏曲，还是其他中国文化，都深深地吸引着我。”来自也门的留学生伯克表示，通过体验茂腔等传统戏曲形式，对中国文化有了更美好的印象并激发了深入了解中国文化的兴趣。

“近5年，山东科技大学有300余名外国留学生学成回国，这些学生成了中国文化的传播者。”山东科技大学校长姚庆国介绍，尝试“课堂+基地”的留学生特色培养方式，实现了传统文化课堂教学模式创新和研学基地建设的有机融合。留学生作为文化使者，有助于把中国优秀传统文化传播到世界各地。

(责编：郝孟佳、孙竞)