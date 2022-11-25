原标题：进一步完善学科布局与生态

陈 卫 中国工程院院士 江南大学校长

党的二十大报告中指出，要加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。近年来，江南大学深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，紧紧围绕党和国家对高等教育的新部署新要求，始终坚持“四个面向”，积极推进学科特色发展和交叉融合，助力科技强国建设。

我校坚持“扬长补短”的学科建设思路，不断拓宽学科发展路径，深化学科建设内涵，构建学科联动机制，打造一流学科生态。围绕食品科学与工程、轻工技术与工程2个“双一流”建设学科，构建“双核多轮驱动”的学科总体建设布局，通过基础理论和关键技术引领，促进一流学科之间、一流学科与支撑学科、学校其他学科之间的交叉支撑和融合，实现各学科高质量协同发展。

近十年来，学校依托特色学科，打造高水平师资队伍，在国家级人才团队的带动下取得了一系列科研成果。获批国家自然科学基金创新研究群体项目1项，作为获奖成果第一完成单位获得国家技术发明、科技进步二等奖13项，获国家教学成果奖一等奖2项，3名校友当选为中国工程院院士。

我校将创新链、培养链与产业链、需求链对接，促进学科、人才、科研与产业互动，打造从基础研究、应用研究到成果转化的完整链条。目前，学校已建成2.2万平方米的协同创新大楼，17家企业入驻，开创了“让企业把研发中心建在大学里”的协同创新模式。

我校瞄准国家战略、新兴产业和地方经济社会发展需求，把握部省市共建机遇，积极开展学科布局调整、资源整合和学科交叉规划。实施江南大学无锡医学院高质量发展计划，在原有附属医院的基础上，今年新增4所三甲医院为江南大学无锡医学院附属医院，促进无锡医学院和附属医院综合能力提升；坚持推动实施“健康中国”战略，结合地方产业优势，组建生命科学与健康工程学院，形成若干在国内外有影响力的前沿学科方向，抢占学科未来发展制高点。

同时，不断优化学科建设载体，着力构建推动学科创新、学科交叉融合的良好氛围。为加强前沿交叉学科基础研究，成立江南大学未来食品科学中心，致力于食品产业前沿引领技术和关键共性技术研发与应用。

我校始终坚持服务经济社会发展，抢抓长三角区域一体化发展、长江经济带发展等战略机遇，着力加强基础学科、交叉学科、区域经济社会发展急需学科等的建设，聚焦智能制造、人工智能等新兴学科，打造信息类学科群，发挥学科集群优势，实现各学科协同发展。

新时代新征程赋予我们新使命新任务，学校要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把党的二十大精神贯彻落实到学校人才培养和科学研究的各项工作中，继续统筹推进世界一流学科建设，进一步优化完善学科布局与生态，推进学科交叉融合协调发展，更好地服务国家、行业、地方经济社会发展。

(责编：郝孟佳、孙竞)