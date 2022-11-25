原标题：推进建制化科研范式变革

张锁江 中国科学院院士 河南大学校长

党的二十大提出，加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强。历史和现实都一再证明，创新兴则国家兴，创新强则国家强。在中华民族伟大复兴和世界百年未有之大变局背景下，我们要深入贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段主动探索中国特色创新之路，大力推进建制化科研范式变革，构建“建制化团队—贯通式研发—拔尖创新人才培育”三位一体的创新体系，为加快实现高水平科技自立自强提供强大动能。

以国家战略需求为牵引，深入推进有组织科研。坚持“四个面向”，完善新型举国体制，加强有组织科研，形成建制化创新体系。聚焦碳中和、生命健康、粮食安全、电子信息材料等事关国家发展全局和国家安全的核心领域，凝练课题，部署项目，组织攻关。发挥“双一流”高校基础研究深厚、学科交叉融合等优势，加强目标导向的有组织、体系化基础研究与“卡脖子”问题攻关，突破一批关键核心技术，抢占国际科技制高点，为科技强国提供支撑。

以加快科技成果转移转化为导向，着力构建产学研深度融合的贯通式创新链条。进一步强化高校和科研机构基础研究主力军和重大原始创新策源地作用，充分激发企业作为技术创新主体和产业化创新主力军的活力，积极打造“基础研究—科技攻关—成果转化—企业孵化”一体化创新链条，促进教育链、人才链与创新链、产业链的深度融合。推动传统“接力研发”模式向新型“协同攻关”模式转变，建立健全“高校+研究院+企业+资本”协同创新机制，形成定位明确、分工合理的创新体系。大力支持科技成果转移转化平台及中试基地建设，打造若干新技术综合示范区，打通科技成果向生产力转化的通道，加快产业化进程，全面提升创新体系效能。

以提升国家核心竞争力为目标，全力打造高水平建制化人才队伍。中兴业，须人杰，人才是高水平科技自立自强的根本支撑。要充分发挥“双一流”高校人才“虹吸效应”，发挥首席科学家的引领作用，构建“顶尖人才—领军人才—拔尖人才—青年人才”引育体系。探索以卓越创新为核心的一流大学建设和科教产协同的人才培养新模式，加强基础研究，重视原始创新，培养更多心系“国家事”、勇担“国家责”、适应未来发展需要的创新型复合型领军人才。根据基础研究、科技攻关、成果转化等的不同特点，建立健全分类评价体系和激励机制，赋予创新人才科研选题、研究方案决定权及高度的资源调配权。坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，营造优良的人才环境，加快建设世界重要人才中心和创新高地。

党的二十大为实现高水平科技自立自强指明了前进方向。河南大学将抢抓“双一流”“双航母”叠加的历史机遇，锚定研究型综合性一流大学的战略目标，发挥一流学科及综合交叉优势，强力推进建制化科研范式变革，形成从基础到应用的贯通式研发体系，深入实施“123人才强校工程”，打造中原地区人才中心和创新高地，为加快实现高水平科技自立自强，全面推进中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

(责编：郝孟佳、孙竞)