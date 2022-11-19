近日，教育部、国家语言文字工作委员会发布《中小学生普通话水平测试等级标准及测试大纲》（试行）和《汉字部首表》。两项语言文字规范均由教育部语言文字应用研究所（国家语委普通话与文字应用培训测试中心）组织研制，由国家语委语言文字规范标准审定委员会审定。

《中小学生普通话水平测试等级标准及测试大纲》是在广泛调研和大规模试测基础上研制，按照适用性、交际性、体系性的原则，充分借鉴普通话水平测试长期积累的学术成果和实践经验，力求与中小学生的心智特点和学业要求相适应，与义务教育语文课程标准和教学实践相结合，与普通话水平测试有效衔接。该规范将中小学生的普通话水平划分为6级，规定了测试的内容、范围、试卷构成和评分标准等，适用于义务教育阶段小学五年级及以上学生普通话水平的测评或评估监测。该规范将于2022年12月15日起试行。

《汉字部首表》是对2009年发布第一版的修订。修订版按照稳定性、系统性、实用性原则，聚焦于提升部首应用的规范化和信息化水平，在保持原有201个主部首基础上，增补微调个别附形部首，并给出部分常用部首名称和部首的信息处理国际编码。该规范主要适用于辞书编纂、信息处理等领域汉字的分类和检索，也可用于汉字教学与研究。新修订的《汉字部首表》将于2022年12月15日起实施。

《中小学生普通话水平测试等级标准及测试大纲》（试行）和《汉字部首表》的发布，对于健全完善国家通用语言文字规范标准体系，加大国家通用语言文字推广普及具有重要作用。

(责编：孙竞、何淼)