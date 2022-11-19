2023年，北京地区高校毕业生预计达28.5万人，同比增加1.7万人。北京强化就业引导、兜底帮扶等工作，助力高校毕业生尽早实现就业。

18日，北京市教育委员会、北京市人力资源和社会保障局联合召开2023届北京高校毕业生就业创业工作视频会议。

记者从会上了解到，2022年，北京千方百计促进高校毕业生应就业尽就业，保持了就业局势稳定。

会议上，北京科技大学相关负责人介绍，该校立足科技优势和行业优势，以服务钢铁冶金、半导体制造等行业为重点导向，通过“三融合”强化引导、“三类人”开拓岗位、“三到位”精准帮扶，鼓励毕业到祖国最需要的地方建功立业。实施“三融合”，即将课程思政和就业育人相融合、将国家需求和市场拓展相融合、将社会实践和教学实践相融合，引领毕业生筑梦行业；激活“三类人”，即让一把手跑单位让校企亲起来、请校友挖岗位让资源多起来、促导师找推荐让就业暖起来，全员推动访企拓岗，用心用情关爱毕业生；精准帮扶“三到位”，即建台账让服务到位、送帮扶让关爱到位、树榜样让激励到位，助力学生宏志起航。

北京农学院相关负责人表示，学校创新开展多元制递进式“3+1”人才培养模式，开展研究生订单培养、联合培养、专班培养，组织学生走入农村、走近农民，走进乡村振兴前沿一线、场站基地、涉农企业等“大课堂”中开展实习实践，增强“三农”情怀，提高创新能力；组织上好“开学季第一课”“就业季大思政课”“毕业季最后一课”，用好“最美北农人大讲堂”“尚农论坛”等系列特色“大课堂”，鼓励引导毕业生到祖国最需要的地方、到乡村振兴一线建功立业。

北京经济管理职业学院相关负责人谈到，面对疫情和就业压力的挑战，该校利用多种渠道开展就业服务，构建立体多层招聘网络；引导毕业生关注就业网站、公众号获取就业信息；联合北京市大学生就业创业中心和智联招聘等组织线上双选会，并主动挖掘新产业新业态中的就业机会，引导毕业生在数字经济等多个新领域灵活就业。同时，学校积极完善就业帮扶机制，明确“一对一”就业帮扶教师责任，建立“一对一”帮扶台账；建立就业信息员制度，确保毕业生精准获取招聘信息。

为做好2023届北京高校毕业生就业创业工作，北京坚持就业育人导向，健全工作机制，突出工作重点，深化部门联动、校企联合，拓宽市场化就业渠道，支持创业带动就业，促进北京高校毕业生实现更高质量充分就业。

会议从多方面对北京高校毕业生就业工作作出部署：

——强化就业引导。持续打造建设就业指导“金课”和就业指导名师工作室，建强就业工作队伍，提高就业指导的质量和效果。开展高校毕业生就业创业先进典型宣讲活动，引导毕业生树立正确的就业观、择业观、成才观，激励他们到祖国需要的地方建功立业。

——强化兜底帮扶。为毕业生退役大学生、残疾学生、女大学生等重点群体组织专场招聘会。建立困难群体毕业生工作台账，“一生一策”提供就业帮扶和指导。开展“宏志助航”就业培训，做好求职创业补贴发放。对北京市离校未就业困难家庭毕业生实施“1131”(提供1次职业指导，推荐至少1个见习岗位，推荐至少3个就业岗位，推荐至少1次职业技能培训或创业培训)帮扶措施，确保对有就业意愿的困难家庭毕业生100%帮扶。

——强化稳岗拓岗。用好社保补贴、降费减税、普惠金融等支持高校毕业生就业创业政策，扩大毕业生市场化、社会化就业渠道。常态化开展“访企拓岗促就业”专项行动，为毕业生拓展更多就业机会。着力稳定北京市机关事业单位招聘高校毕业生规模，扩大国有企业招聘、基层岗位招用、科研助理招聘、就业见习规模。通过多方开发岗位，不断扩大高校毕业生就业渠道。

——强化创业扶持。以国家十部门即将启动的重点群体创业推进行动为抓手，继续开展“京彩大创”北京大学生创新创业大赛，落实落细《北京市支持高校毕业生就业创业若干措施》，加大对创业毕业生免费培训、场地、服务等支持力度，为高校毕业生创新创业赋能。

——强化服务效能。以人社局长进校园活动为抓手，坚持就业服务全程发力，加大招聘频次、织密招聘网络，畅通人社、教育网上平台，整合全市招聘信息，提供不断线全方位就业服务，助力高校毕业生尽早实现就业。(记者 杜燕)

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