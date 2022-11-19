初冬的清华园和谐安静，教学科研工作井然有序，疫情对工作、学习、生活的影响被控制在最低限度。

和谐的背后是加倍的付出。每天，近百位干部教师在校闭环工作；不少教职工党员挺身而出，踊跃参加校园、社区“双报到”，筑牢疫情“防控墙”；心理学系的师生们牵手多家机构和单位启动心理援助紧急公益项目，面向更多人提供心理干预援助与关怀；在科技抗疫的战场上，多学科研究人员集结不舍昼夜奋斗；学生们也闻令而动，争当校内核酸检测等各类志愿者，主动承担责任……

这样的故事在不同的校园内上演。首都师大全体校领导、专家、干部组成“第一班主任”队伍，深入学生班集体，发挥“驻班更驻心”作用，做细做实做透学生思想工作。华北电力大学组织师生在宿舍、教室开展各种文体活动，让“宅校”生活同样多彩。在外防输入、内防反弹的过程中，每个人都扎实地把自己摆进去，在属于自己的那一方阵地勇敢值守，决不放弃。

疫情发生以来，防控形势一直复杂严峻，尤其是校园内，人员密度大、集体活动多，疫情传播风险高，一旦蔓延，影响学生、教师等人群的身心健康，也极易向社会扩散。教育系统一直强调要始终绷紧疫情防控这根弦，决不能有任何松懈麻痹。在教师、学生、校友、职工等所有人的团结努力下，我们的教育园地经历住了一次次大考，每一个人以坚定的信心、团结的力量、非凡的勇气共同守护了自己所珍视的校园。

事实充分证明，我们的抗疫政策是经得起历史检验的，防控措施是科学有效的。实践同样说明，疫情防控是一场没有硝烟的人民战争，打赢这场持久战是为了人民，也必须紧紧依靠人民。只要人人尽责、人人尽力，站好自己的这班岗，守好自己的责任田，守望相助、彼此支撑，我们就一定能构筑起守卫安全与健康的坚实堤坝，就一定能凝聚起战胜疫情以及一切挑战的强大合力，就一定能取得最终胜利。

11月10日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，明确提出“坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实‘外防输入、内防反弹’总策略，坚定不移贯彻‘动态清零’总方针”。11月11日，国务院联防联控机制公布进一步优化防控工作的二十条措施，为下一步更加科学精准做好疫情防控工作提供了行动指南。教育部也就当前科学精准防控校园疫情作出部署，要求不断提高疫情防控的科学化、精准化、人性化水平。

当前，我们要乘势而上，毫不松懈，以强烈的紧迫感和责任感，坚持“三个坚定不移”不动摇，落实好疫情防控工作各项要求，以精准的公共服务及不断优化的举措回应人民群众关切，最大程度保护人民群众生命健康和安全，凝聚起更加强大的抗疫力量。

请相信，我们的奋斗，必将写入我们共同的国家记忆；我们的胜利，也终将标注历史的重要时刻。

（作者：语萱）

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