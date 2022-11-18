记者11月18日从教育部获悉，教育部、国家语言文字工作委员会近日发布了《中小学生普通话水平测试等级标准及测试大纲》（试行）和《汉字部首表》。

其中，《中小学生普通话水平测试等级标准及测试大纲》是在广泛调研和大规模试测基础上研制，按照适用性、交际性、体系性的原则，充分借鉴普通话水平测试长期积累的学术成果和实践经验，力求与中小学生的心智特点和学业要求相适应，与义务教育语文课程标准和教学实践相结合，与普通话水平测试有效衔接。该规范将中小学生的普通话水平划分为6级，规定了测试的内容、范围、试卷构成和评分标准等，适用于义务教育阶段小学五年级及以上学生普通话水平的测评或评估监测。该规范将于2022年12月15日起试行。

《汉字部首表》是对2009年发布第一版的修订，在保持原有201个主部首基础上，增补微调个别附形部首，并给出部分常用部首名称和部首的信息处理国际编码。新修订的《汉字部首表》将于2022年12月15日起实施。（记者王鹏、施雨岑）

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