原标题：乡村创业进行时：如何让人才在乡村“如鱼得水”？

在七山二水一分田的浙江，创业创新的故事并非只在城市书写。如何让更多创业人才在乡村中“如鱼得水”？大力鼓励返乡入乡创业，正拓宽着乡村发展的新赛道。

17日，浙江省首届返乡入乡合作创业大赛暨项目对接会在浙江省丽水市景宁畲族自治县开幕，活动以“合作创业助推共富”为主题，聚焦浙江山区26县高质量跨越式发展，推动“1+3+N(n)”返乡入乡合作创业组织模式。

近年来，浙江省人力社保厅通过深入基层充分调研，在浙江众多鲜活实践案例基础上总结提炼出“1+3+N(n)”返乡入乡合作创业组织模式，即在村基层党组织的组织领导下，村经济合作社、合作企业、专业协会、创业户、农户等主体之间共创共享，打造新型“帮共体”。

该模式既丰富发展了乡村创业就业形态，又提高了返乡入乡创业组织化程度，有利于创业带动就业实现农民增收、村集体经济增强以及企业在乡村的发展，为乡村振兴和共同富裕提供了人才支撑。

参赛者之一、衢州市衢江区后溪镇泉井边村党支部书记刘三富，近年来带领村民在村里种起甘蔗，提出“要用甘蔗撬动一个村庄的发展”。

“就像我的名字‘三富’一样，我们种植甘蔗的目的是富村、富民、富精神。”他介绍，泉井边村的“致富密码”并非靠单纯的甘蔗贸易，而是将甘蔗种植产业作为村里的卖点，继而开发与甘蔗有关的衍生产品，并利用甘蔗发展文旅产业，将三产联通发展。

刘三富畅想，未来要在村里打造一个甘蔗博览园，将全国各地的甘蔗品种吸纳进来，让游客在科普与研学活动中了解甘蔗文化。

来自宁波市宁海县一市镇前岙村的陈仲，建立了一个商务有限公司，他利用10年的时间，将家乡的青蟹进行了品牌化运营。“叔父他们老一辈主要进行养殖生产，我们年轻人在外面跑市场。通过品牌建设与发展电商渠道，我们产品的议价空间大大提升了，销路也越来越好。我想只有把产业链做大做强，乡亲们才能实现一起富。”

在此次活动举办地丽水市景宁畲族自治县，当地市县两级人力社保部门也大力推广返乡入乡应用合作创业组织模式，如鸬鹚乡在传承和发扬非遗文化中聚力打造独具特色的马仙非遗文化体验小镇，伏叶村在“两山转换”的道路上走出民宿、水域经济的本地特色，澄照乡打造集合畲药种植、加工、食疗康养等一体的畲寨仙草谷……种种创新之下，实现了以生态价值激活“归雁经济”。

资深创业导师、大赛评委钱迅雷告诉记者，在本次活动中，能看到许多乡村创业的项目正在带动多方共赢。此外，这场活动也让许多年轻人产生进入乡村参与创业创新的意向，“只有把更多人才引进去，才能发展项目。产业振兴是乡村振兴的一大根本，人才振兴、组织振兴、生态振兴也不可或缺。”(张煜欢 朱晖洪)

(责编：郝孟佳、李依环)