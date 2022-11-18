辕固

原标题：让广大师生感觉到党员就在身边

刚下三尺讲台，又上战疫一线，在重庆理工大学杨家坪校区，一个由63名党员组成的临时党支部，在疫情防控第一线筑起“红色堡垒”；在兰州理工大学，党员志愿者冲在一线，全面做好疫情排查、物资配送、心理疏导、应急处置等工作，让防疫既有力度，又有温度；在广东的清远职业技术学院，师生党员奋战“疫”线，从协助核酸采样、运送防疫物资到配合心理疏导，守护学生“不打烊”……

学校是疫情防控的重点场所，守护校园安全责任重大。连日来，全国多地新增病例数有所起伏，一些学校也陆续出现师生被感染的情况。各级各类学校要清醒认识到当前疫情形势的严峻性和复杂性，全面深刻理解和把握党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，科学精准做好疫情防控各项工作，最大程度维护师生生命安全和身体健康。

前不久，国务院联防联控机制综合组发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》，公布进一步优化防控工作的二十条措施，其中明确提出要优化校园疫情防控措施，坚决落实科学精准防控要求，整治防控不力和过度防疫问题。落实好中央要求，必须加强校园疫情应急处置保障，提升学校疫情应急处置能力，用扎实有效的举措织密织牢校园防疫大网，筑牢校园疫情防控的安全保障。

基层党组织是战斗堡垒，党员是旗帜。与病毒斗争的实践告诉我们，哪里的党组织领导有力，疫情防控措施科学精准，防控人员和资源调度合理，哪里的疫情防控就井然有序、有条不紊；反之则会秩序紊乱，在突发疫情面前顾此失彼。要保校园平安稳定，就要充分发挥党员生力军作用和党员先锋模范作用，以组织力提升行动力，在校园转运隔离、核酸检测、流调溯源、环境消毒、生活物资保障等方面建立科学预案、优化流程，以快制快处置疫情，确保不出现校园聚集性疫情。广大党员干部必须牢记习近平总书记的嘱托：“让老百姓体会到我们党是全心全意为人民服务的，党始终在人民群众身边。”

疫情防控的前线在哪里，党员干部就要战斗到哪里。党员干部在危急时刻站得出来、顶得上去，就会带动群众闻令而动、坚持不懈。党员干部以实际行动践行初心使命、彰显责任担当，就能引领广大师生凝心聚力、共迎挑战，共保校园和谐安宁。广大学生党员更要牢记党的二十大要求，“坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成”，走在前、作表率，以点滴行动筑牢校园战疫防线，用青春之光彰显责任担当。

勠力同心战疫情，凝心聚力保平安。坚定必胜信心，优化防控举措，科学调度力量，我们定能掌握校园战“疫”的主动权。

（作者：辕固）

(责编：郝孟佳、李依环)