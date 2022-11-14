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产教融合谱“芯”篇——北京电科院与本市科技企业达成战略合作

2022年11月14日14:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月14日电 北京电子科技职业学院与北京市科技企业于11日举行战略合作协议签约暨集成电路设计与测试中试基地竣工试产仪式。北京经济技术开发区工委管委会一级巡视员袁立洪，相关企业负责人，电科院院长姚光业等出席活动。

图为北京经济技术开发区工委管委会一级巡视员袁立洪。学校供图

袁立洪指出，发展集成电路产业是北京落实首都城市战略定位、建设国际科技创新中心、构建高精尖经济结构的重要内容。北京经开区“十四五”规划指出，要“以国内集成电路自主可控发展为导向，率先组织开展集成电路产学研用一体化突破，推动芯片设计、先进制造、关键设备、零部件、核心材料、先进封测等集成电路全产业链发展”。北京电科院与企业在产教融合和人才培养上的合作，有助于北京经开区加快做大集成电路产业集群。希望双方强强联合，打造北京经开区产学研用合作的样板，为北京市打造具有全球影响力的集成电路产业贡献力量。

图为北京电子科技职业学院院长姚光业。学校供图

姚光业表示，产教融合、校企合作、科教融汇，是我国职业教育服务、支撑科技自立自强、产业转型升级的关键机制，是职业教育办学的基本模式和鲜明特色。中试基地建设完成并正式投产，是三方立足实际，进一步深化产城教融合、推进深度合作的可喜成果。学校将继续从各方面加大支持力度，努力将中试基地打造成为立足开发区、服务北京、辐射全国的产学研用一体化校企合作新范式、新标杆。学校将与开发区、合作企业、高校联合申报省部共建项目，赢得教育部和北京市更大支持，共同申报国家级科技研发项目，服务首都经济社会高质量发展。

(责编：何淼、熊旭)

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