艾萍娇

原标题：【新闻随笔】让更多年轻人进入养老服务业

【新闻随笔】

近日，出生于1996年、大专学历的上海市杨浦区社会福利院护理员王程成了媒体关注的“红人”，被称作“养老护理员之光”。据媒体报道，今年8月，他成为首个成功落户上海的养老护理员，反映出上海对养老护理人才的渴求，以及大力引进相关人才的决心。

过去十年来，我国持续加大养老服务专业建设力度。2013年发布的《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》提出，教育、人力资源和社会保障、民政部门要支持高等院校和中等职业学校增设养老服务相关专业和课程，扩大人才培养规模，加快培养老年医学、康复、护理、营养、心理和社会工作等方面的专门人才，制定优惠政策，鼓励大专院校对口专业毕业生从事养老服务工作。2019年发布的《国务院办公厅关于促进家政服务业提质扩容的意见》再次提出，支持院校增设一批家政服务相关专业。原则上每个省份至少有1所本科高校和若干职业院校开设家政服务相关专业，扩大招生规模。2022年年初，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，明确“十四五”时期，本科高校、职业院校养老服务相关专业招生规模明显增长。

总体看来，我国本科高校与职业院校开设的养老服务专业有所增加，招生形势也由冷转热，毕业生供不应求。不过，养老服务专业的毕业生是否愿意从事养老服务则是另一回事。尤其是获得本科学历的养老服务专业毕业生，有部分并没有选择专业对口就业，而是到其他行业就业。部分原因是受就业观念影响，认为从事养老服务社会地位低，部分则是认为职业晋升空间受限。

面对不断加速的人口老龄化，发展养老服务行业成为摆在大城市面前的重要议题。吸引年轻人从事大城市的养老服务行业，解决落户问题确实是有力举措。不过若只解决落户问题，而不改善工作环境，拓宽职业发展空间，养老服务业很难留住优秀人才。发展养老服务业，吸引更多优秀年轻人加入，需要聚焦养老服务职业建设，提高职业本身的吸引力。未来，要吸引人才，除降低落户门槛外，更需要聚焦职业与人才环境建设。

党的二十大报告提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。国家卫生健康委、全国老龄办近期发布的《2021年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2021年年末，全国60岁及以上老年人口26736万人，占总人口的18.9%。发展养老服务业，是应对人口老龄化的必然选择，而提高养老服务的专业化水平，需要大量的专业人才。这需要从养老专业人才自身需求角度，来构建养老服务专业人才培养、使用、发展、管理、评价新体系，做到“专业建设与职业建设并重”“引人与发展并重”，以此建设高质量的养老服务专业人才队伍。

（作者：艾萍娇，系教育研究者）

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