“医学人文是医学之源、医疗之本、医生之魂，是对生命的尊重和人性的关怀！”近日，温州医科大学联合地方医学院校，发起成立全国地方医学院校医学人文教育联盟，发出了“共担医学人文教育之责，培养新时代卓越医学人才”的倡议。

作为联盟主要发起高校，温医大不断探索实践，形成以医学人文教育改革为核心，以医学人文课程为基础，课堂教学、公益实践、仪式教育和校园文化相辅相融的人文教育体系，对医学生进行系统的人文素质培养。

每一堂课都会有“人文味”

在温医大的专业课教学中，总会有各种人文元素融入。眼科学课上，学生被要求蒙眼体验盲人生活，亲身体验了黑暗带来的种种不便方知光明可贵。儿科学老师会告诉学生诊断时要将听诊器焐暖再放到患儿身上；外科学课堂，老师和学生讨论未来机器是否会代替人类手术，让学生们理解医疗过程中的人文关怀是机器永远无法取代的。

人文教育离不开课堂教学。近年来，温医大探索构建了医学人文教育课程体系：将“医学伦理学”“生命健康教育”等课程作为医学生基础课程；开设了“不同视角下的临终关怀学”“儿童健康管理”等“生命关怀”系列课程和“流动的急救课堂”“青少年眼健康社会实践”等“人文实践”特色课程；打造了“开学第一课”“院士论坛”“瓯越大讲堂”“医大故事会”等精品讲堂。深入挖掘各类通识课程和专业课程中所蕴含的人文素质教育资源，自觉融入尊重生命、医者仁心、大健康等理念，提升学生人文素养。

每一场公益活动都会传播正能量

“《一个人的球队》我看一次，感动一次”“看完后我当场就决定签署器官捐献意愿书”……舞台剧《一个人的球队》是温医大“生命之光”公益团队根据器官捐献者叶沙的故事创作的舞台剧，影响感召了一大批人。

像“生命之光”这样的公益团队，校内还有很多。如连续十年奔赴川青藏高原，帮助9000余名偏远地区群众重见光明的“川藏青光明行”团队；连续十五年普及应急救护知识，危急关头救助30多人的“博时”公益团队；致力于帮助孤独症儿童和家庭的“星海”公益团队……

公益实践是践行医学人文教育的有效路径。温医大积极主动搭建校地、校企及国际合作的公益服务平台，鼓励、支持师生积极参与公益实践活动，引导师生在实践中汲取善的能量、播撒爱的种子。

每一场仪式都要播撒爱

“在大体老师的身上切切实实感受到了‘有的人死了，他还活着’的伟大，念着‘无言良师，授吾医理……’的誓言那一刻起，就下决心今后一定要十分尊重、十分认真、十分敬业，才能对得起他们的奉献。”医学生的第一堂局解课前，带教老师都会先举行开课仪式，致敬无言良师，传承大爱精神。庄严肃穆的仪式激起医学生内心对生命的尊重和敬畏。

这样的仪式教育在温医大已成为医学教育不可或缺的一部分。温医大结合医学专业特色，以仪式教育助力生命成长，构建了医学生宣誓仪式、护士授帽仪式、解剖学开课仪式、遗体捐献者追思仪式、实验动物默哀仪式、临床实习开课仪式、成医礼等生命教育仪式活动，形成了贯穿大学生涯的仪式文化，让学生在一场场关乎生命的仪式中读懂“尊重生命、关爱生命”的深刻内涵。

“医学是科学，是美学，更是人学。在以新时代卫生健康事业发展助推中国式现代化建设的道路上，我们将为培养党和人民信赖的好医生贡献力量。”温医大党委书记吕一军说。（陆健、温彬彬、周恩红）

(责编：李依环、郝孟佳)