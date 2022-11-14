原标题：这个全军优秀教师“教”之有法、“研”之有味

前不久，空军工程大学防空反导学院教授曹泽阳所讲授的仅4个学时的空军中级指挥教育专业作战类课程第一专题落幕。台下，空军地导某旅参谋长、该校学员战少杰深感意犹未尽。

如何给这些实战化演训经验丰富的指战员讲出新意来？曹泽阳说，军校课堂就要讲打赢的道理。而在学生眼中，他的课与作战实际贴得最紧，每次听完都让人倍感振奋。

近日，中央军委政治工作部、训练管理部印发了《关于表彰全军优秀教师和优秀教育工作者的通报》，曹泽阳榜上有名。

其实，在28年的从教生涯中，曹泽阳时刻以“全军优秀教师”的标准要求自己。

一次，曹泽阳在《防空反导装备作战使用》课上抛出一个问题：“假如大家是旅指挥员，现有两种不同制导体制的地空导弹装备跟踪同一批目标，只能选择一个地导营抗击，应该如何决策更为合理？”

台下上课的指战员们有些茫然，两种不同制导体制的地空导弹的拦截距离、跟踪稳定性等性能参数看上去都差不多，如何科学决策，一时间难住了众人。

随后，曹泽阳以大家平时关注度较低的角度切入，从分析两型导弹的制导体制原理及其对制导精度、杀伤概率的影响入手，而后得出科学的决策依据，并进一步延伸技术制胜机理对指挥员临机正确决断的意义。

“现在，下一个问题来了，如果只剩这个性能不太稳定的导弹，怎么才能提高其命中概率？”课堂上，曹泽阳循循善诱，提出的问题环环相扣，逼着指战员们进行新的思考和分析。随后，他分析了几种敌情、我情和战场情况，说道：“想提高命中概率，既要想常规操作，又要冷静分析装备原理，使用新方法。”

曹泽阳喜欢站在指挥员视角给学员抛问题，引导大家思考。他说：“有些作战理念对指挥员非常重要，但在平时训练中可能没有人注意到。这就需要我们不断灌输、反复强化，将这种打赢的道理刻入学员脑海。”

作为教授作战指挥的教员，曹泽阳很庆幸自己求学时的选择。他本科攻读制导雷达、硕士攻读兵种战术、博士攻读军事运筹学，这种组合让他得以全面认知军事问题，“因为军事问题本就是多学科、交叉性的，需要多视角分析，如果对问题一知半解或者‘盲人摸象’，那就很难真正深入研究。”

一次，曹泽阳有意给学员们强化作战行动的保密观念，便从大家熟知的问题入手，“制导雷达可以随意对空辐射吗？”大家一致回应不能。“对。那么，你们平时下达作战命令，对部队行动时机如何考虑？”讲台下，学员们有些不明就里。这时，他说：“大家都知道频谱要保密，因为天上有卫星、地面有雷达在实时监测我们，那么下达作战命令是不是也有被监测到的风险呢？所以下达命令，必须注意卫星过顶时间。这就是作战行动的时空观。”

曹泽阳强调，要给学员讲这些打赢的道理。对于书本上的理论，他更喜欢让学员自己多琢磨，自己则充当答疑“先生”。

“对于这些中培学员来说，他们已经在作战部队任职十多年，对指挥实践甚至比教员熟。我们教员的职责是要为他们矫正纠偏、开阔视野。”他说。

面对学员们敬佩的目光，曹泽阳说：“一个学员的提高，就能辐射带动一支队伍的提高，进而带动一个兵种、整个部队的提高。这就是军校教员的意义。”(徐腾跃 付旭鹏 记者 张 强)

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