原标题：托举山区孩子梦想，海军官兵助“天鹅”展翅高飞

“海军叔叔好！你们什么时候能再来看我们啊？”金秋时节，一个特殊的视频连线跨越1600余公里，在山与海之间联通。山的那边，贵州习水县天鹅海军希望小学的几名学生，拿着红彤彤的奖状，争着凑到屏幕前问好；海的这边，北部战区海军某潜艇基地组织处干事郭奎，拿起前几天临别时孩子们给的信件，一一认真回复。

位于黔北山区的习水县曾一度贫穷落后，走出大山是当地孩子们的梦想。于是，天鹅海军希望小学应运而生，帮助孩子们圆梦。2001年至今，该基地18批108名官兵代表先后到该小学开展帮扶活动，协力把学校建设成为当地同类村级小学中设施最优、功能最全、“军味”“海味”最浓的一所示范学校。今年3月，天鹅海军希望小学被教育部、中央军委政治工作部和全国双拥办确定为“八一爱民学校”。

迎着清晨灿烂的阳光，走进贵州习水县天鹅村，一阵琅琅的读书声传来。进入校园，映入眼帘的是“海军蓝”和“浪花白”、宽敞明亮的教室、崭新的篮球场……

该学校校长孔远勤介绍，受经济条件限制，过去校舍因为年久失修成为危房，有的孩子每天上学都要往返十几里山路，天不亮就要打着灯笼出发，晴天一身灰，雨天一身泥。如今，在该基地官兵的帮扶下，学校各项建设走在了同类小学前列，平房变成了楼房，土路变成了水泥路，荒地变成了小花园。

“今天有海军，我们幸福；明天有我们，海军骄傲”。一行闪光的字矗立在学校教学楼顶，这是学校的校训。

“我的第一个新书包就是海军叔叔们给的，他们的笑容很亲切，一直定格在我的脑海当中……”近日，曾就读于该校的退役大学生士兵陈春林回到母校，向师生讲述军民鱼水故事。

“如果没有海军官兵多年的资助，我也许早就辍学在家，更没有上大学的机会。”陈春林内心满怀感动。大学期间，他应征入伍，把刻苦训练当作感念党恩、回报部队的最好方式，连续两年被评为优秀士兵。

海军首长机关也牵挂着学生的健康成长和学校的全面发展。2020年6月，时任海军政治工作部主任王征专程来到天鹅海军希望小学看望这里的师生，共商学校建设发展。

多年来，基地官兵换了一茬又一茬。然而，帮助大山孩子们勇敢追梦的使命，像一场持久的接力，从未中断。

“在海军部队的关心支持下，小学发生了巨大变化，各项事业蓬勃发展……”遵义市人大常委会副主任、习水县委书记常文松表示，习水将始终把部队的真情和帮助牢记于心，深入实施整体提升教育水平攻坚行动。

“扶贫助学必须一抓到底、久久为功，我们要把这些好传统、好做法一代代传下去。”该基地政治委员余会涛介绍，这一届党委班子正接过援建接力棒，继续加大教育扶贫“造血”力度，让“教育改变命运”的理念在山区深入人心，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，阻断贫困代际传递。

爱在深山不觉远，山与海的“心手相牵”仍在继续。该基地官兵坚决贯彻上级关于军队支援地方经济建设重要指示，接续传承爱心，用希望之光点亮山区孩子们的未来，托举着“天鹅”的梦想，让它们展翅高飞。(李 泽 隋一范 记者 张 强)

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