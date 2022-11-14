考古发掘的甲骨文残片。

（国家文物局供图）

本报电 （记者赵晓霞）“甲骨文发现总计约15万片，经科学考古发掘的有3.5万余片，单字数量已逾4000字，甲骨文资料整理、分期断代、文字考释、商史研究、工具书编纂出版、人才培养等方面成果丰硕。”日前，在国家文物局在京召开的“考古中国”重大项目重要进展工作会上，中国社会科学院学部委员冯时系统介绍了120余年来甲骨文发现与研究的重要成果。

甲骨文是早期成熟汉字体系文字的代表，也是殷墟作为商代都城的实证。据冯时介绍，殷墟甲骨共有3次重要发现，分别是殷墟内出土数量最多的完整窖藏小屯YH127坑、具有明确年代的小屯南地甲骨和史料价值独特的殷墟花园庄东地甲骨。殷墟甲骨直接证实了古史记载中“商”王朝的存在和安阳小屯为殷商王朝的王庭，将中国信史的上限提早了千余年，开启了殷墟90多年的考古与历史研究历程，促进了中国传统文字学的革新与发展。

冯时表示，参与甲骨文文字学研究的学者遍布世界各国，著述卷帙浩繁，成为国际性学术课题，为促进人类文明共同发展作出极大贡献。新时代甲骨学研究立足百余年深厚学术积淀，更加注重与考古学的研究方法及多学科的结合，对推动思想史、天文历法、历史地理相关领域研究方面取得重要成果，诠释中华文明、传承中华优秀传统文化具有重要意义。

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