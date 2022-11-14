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第十届范敬宜新闻教育奖颁发

2022年11月14日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月13日电  （记者赵婀娜）第十届范敬宜新闻教育奖颁奖仪式12日在清华大学举行。十二届全国人大教科文卫委员会主任委员、原国家新闻出版总署署长柳斌杰，人民日报社副总编辑崔士鑫，清华大学党委副书记向波涛，中国外文局副局长于涛，光明日报社副总编辑陆先高，经济日报社副总编辑张曙红等参加颁奖仪式。

　　本届范敬宜新闻教育学子奖授予武汉大学陈之琪、清华大学程雨祺、中国人民大学葛书润、南京大学李远浩、重庆大学马晓晴、复旦大学尚嵘峥、中国传媒大学吴澳、中国政法大学吴鸿瑶、华中科技大学武丹萍、浙江大学周信达等10名学子；良师奖授予清华大学刘建明教授和中国人民大学张征教授；良友奖授予人民日报社原副总编辑谢国明。

　　之后举行的第八届新闻传播学科高峰论坛上，与会专家学者围绕“中国式现代化语境下的新闻传播专业教育”等话题进行深入交流。

　　据介绍，范敬宜新闻教育奖是我国唯一的新闻教育类奖项，每年评选一次。10年来，已累计评选90名新闻教育学子、19名良师和15名良友奖获得者。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月14日 06 版）
(责编：白宇、杨光宇)

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