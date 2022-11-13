原标题：“90后”台青扎根成都：做两岸幼教交流的实践者

“把台湾的幼儿教育理念带来大陆，推动两岸幼儿教育交流，这是我的目标。”近日，在成都市一家幼儿园内，台湾青年廖家兴正在给幼教老师培训。谈及自己在大陆的事业，这位来自台湾新竹的“成都女婿”说，自己专注于通过培训，提升幼教教师综合能力与素质。

廖家兴今年29岁，祖籍江西赣州。从小在眷村长大的他，接触过很多来自大陆的老人。小时候，他常听眷村的老人们聊天，来自大陆的各种口音让他印象深刻，也对大陆有了初步了解和朦胧印象。

“我的外公是江西赣州人，给我讲过很多家乡的故事。”廖家兴回忆，年幼时身边的人和事，给他心中“种下了一颗种子”。也正因如此，大学期间，他决定到大陆支教。

大二那年，廖家兴第一次踏上大陆，前往河北省沧州市献县的乡村学校支教。“虽然乡村的条件不太好，但人们的友善令我印象深刻。”直到大学毕业，他每年暑假都去献县两个月，与当地结下了深厚感情，更意识到“两岸血浓于水”的事实。

不过，大学期间的廖家兴并未决定在大陆工作，直到在台湾辅仁大学读研究生期间，他遇到了一位来做交换生的成都姑娘。

2017年研究生毕业后，廖家兴曾短暂在香港工作，后于2018年来到成都，扎根“天府之国”创业。在学校学习幼儿教育研究的他，将事业放在了两岸幼教交流上。

“在台湾时，我曾多次参加两岸教育教学交流活动，发现两岸幼教领域存在差异，因此有了创业的想法，也清楚了自身的定位。”廖家兴认为，作为“登陆”的台湾青年，必须锚定自己事业的目标和定位，这样才能少走弯路。

在大陆这五年，廖家兴培训和考察多地的幼儿园。他认为，对幼儿教师的专业培训是重中之重，这样才能提升教学能力，“很多幼儿教师工作以后，缺少获得专业培训的机会。”

也是从2018年开始，廖家兴开始组织台湾讲师团，服务于大陆各地需要提升教师教学能力的幼儿园。除了成都本地，他的足迹遍布北京、哈尔滨、沈阳、大连、佳木斯、兰州等地。

目前，廖家兴在成都一家幼儿园担任教学总监，日常重点工作是给幼教教师培训。“我给自己的定位是一名点灯人，以点亮更多幼教老师为使命，而老师传递手中的烛火，继续点亮我们的下一代。”

除此之外，廖家兴特别重视中华传统文化。在这家幼儿园，孩子们在教师的带领下，在书法教室和茶文化教室内，学习着相关的知识和技艺。

疫情暴发之前，廖家兴还时常回台北，与母校的学生们分享自己的大陆故事。“在台北西门町，就有一条路叫‘成都路’，我扎根成都后，跟学生们的分享让他们更有共鸣，也更加了解大陆。”

廖家兴说，作为两岸幼儿教育交流的实践者，自己未来会带动更多台湾青年来大陆从事相关行业。他也透露，未来的人生中心都会放在成都，这里已经是自己的家，“再过几个月，我就要当爸爸了！”（记者 王鹏）

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