原标题：上海高校探索培养涉外法治人才 创新培养模式

华东政法大学成立涉外法治学院。 华东政法大学供图

华东政法大学12日率先成立涉外法治学院，聚焦涉外法治人才培养，努力打造涉外法治人才教育培养基地，助力上海建设涉外法治人才培养示范区。据悉，上海市将成立涉外法治人才培养教学指导委员会，组建涉外法治人才培养联盟。

未来，涉外法治学院将培育新的学科发展方向，设置涉外法治交叉学科，以政治学、外国语言文学等学科为支撑，建设涉外法治交叉学科群，打造各类涉外人才交互培养平台。涉外法治学院将探索人才培养体制机制改革。新学院构建多学科交叉融合的课程体系；联合国际组织、涉外政府部门、涉外审判机构、涉外仲裁机构等合作育人。该学院进一步深化国际交流合作，如建立海外实训基地、与欧美国家大学合作培养等。

华东政法大学党委书记郭为禄告诉记者，学校将探索建立具有中国特色、时代特征、上海特点的涉外法治人才培养体系，建成最高标准、最好水平的国家级涉外法治人才培养示范区。校方将坚持内外融通、全球视野，对接服务国家和上海的高水平对外开放战略，搭建开放型涉外法治人才培养平台。

学校将打造开放型的培养体系，开设目标导向类通识课程、法学专业基础课程、双语法律课程、法律实践课程、专家式课程等；将优质实践教学资源引进学校，建立合作培训制度等。上海市教卫工作党委副书记、市教委主任王平指出，上海作为中国改革开放的前沿窗口和对外依存度较高的国际大都市，既面临外部环境深刻变化带来的新挑战，又面临全球治理体系和经贸规则变动带来的新机遇，迫切需要培养复合型、应用型、创新型、国际型法治人才。

上海市知识产权局党组书记、局长芮文彪认为，华东政法大学将知识产权作为高端涉外法治人才的重点培养方向，既是主动服务知识产权强国建设战略的务实之举，也是积极应对知识产权全球治理未来挑战的远见之策。上海市知识产权局将以更大力度支持华东政法大学加快培养专业化、国际化、复合型知识产权人才，支持华东政法大学进一步集聚整合优势资源，加强涉外知识产权法治相关学科建设和人才培养模式创新等。

据透露，涉外法治学院已完成基础筹建工作，包括拟定培养方案、招生方案和师资队伍建设方案； 搭建合作育人框架；完成学科论证与师资选聘等。据悉，涉外法治学院将逐步试行硕士研究生申请审核制招生模式改革，并努力设置涉外法治相关法律博士专业学位，推动实施本硕博一体化人才培养改革；将建立特聘教师制度，注重引进兼具国内与涉外法律知识、具有涉外法律实务工作经验或国际组织工作经历的高层次人才；加大海外名校教师和国际组织专家等国际师资引进力度；强化教师教学培训，每年选派学院教师出国访学和研修深造，推动教师与国际组织、涉外部门双向流动。(记者 陈静 )

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