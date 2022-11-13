原标题：院士专家“云”聚昆明 共探数字经济发展

图为论坛现场。 胡远航 摄

“全球数字经济的网络安全面临严峻威胁，应构建安全可信的网络新生态，促进数字经济高质量发展。”中国工程院院士沈昌祥如是建议。

12日下午，第六届云南国际人才交流会分活动——云南数字经济产业发展论坛在昆明举行，包括沈昌祥在内的多位中外院士、专家“云”聚一堂，就数字经济高质量发展、网络安全、跨境数字贸易等议题，提出意见和建议。

“网络空间已经成为继陆、海、空、天之后的第五大主权领域空间。没有网络安全就没有国家安全，安全是发展的前提。”沈昌祥提出，建立主动免疫可信计算新模式、计算部件+防护部件“二重”体系结构等，构建安全可信的网络新生态；同时，落实等级保护制度，保障数字经济健康发展。

中国科学院院士、西安交通大学教授徐宗本围绕“数字经济与中国的数字经济战略”“数字经济运行规律与发展态势”“对发展数字经济的若干建议”三个方面，分享其对数字经济高质量发展的认识与思考。

徐宗本认为，数字经济是一场不进则退的新科技和产业变革竞赛，不能等、不能慢、不能蛮。他建议，优化升级数字基础设施，充分发挥数据要素作用，大力推进产业数字化转型，加快推动数字产业化，持续提升公共服务数字化水平，健全完善数字经济治理体系，着力强化数字经济安全体系，有效拓展数字经济国际合作，实现高质量发展。

乌克兰国家工程院院士蒋林华建议，加快5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，提升传统基础设施智能化水平，构建高速、智能、泛在、安全、绿色的新一代信息网络，形成适应数字经济与实体经济融合发展需要的信息基础设施。

“《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)是一个高水平的数字贸易协定， RCEP数字贸易的落地实施面临制度壁垒、信任壁垒、平台壁垒三大挑战，迫切需要新型跨境技术治理体系予以支撑。”云南财经大学信息学院院长余益民表示，全球贸易跨境技术治理体系正处于重大变革时期，中国应抓住机遇，加快以区块链、物联网、人工智能、隐私计算等融合的新型跨境信息技术治理体系研究，为全球数字治理提供中国智慧和中国方案。

余益民同时表示，云南省具有澜湄合作、中国(云南)自由贸易试验区、中老铁路等优势，应积极推动面向 RCEP的新型跨境信息技术治理体系试点示范，提供可推广复制的数字贸易新模式。(记者 胡远航)

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