本报记者 高乔

打造数字技能人才的“成长摇篮”，已成为中国高技术人才队伍建设中的重要一环。中共中央办公厅、国务院办公厅日前发布《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》提出，围绕建设网络强国、数字中国，实施提升全民数字素养与技能行动，建立一批数字技能人才培养试验区，打造一批数字素养与技能提升培训基地，举办全民数字素养与技能提升活动，实施数字教育培训资源开放共享行动。

数字职业种类增长

数据分析处理工程技术人员、数字出版编辑、数字化解决方案设计师、数字孪生应用技术员……在近期公布的《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》中，首次标识的97个数字职业让人耳目一新。记者了解到，新增的数字职业数量占本次修订新增职业数的61%，占职业总数的6%。数字职业种类的明显增长，折射出中国数字经济快速发展的趋势，也反映了新业态对人才素养的新需求。

“中国数字经济正处于快速发展阶段，全国各地大力推动数字化转型，大数据、人工智能、云计算、区块链等新技术领域人才需求十分旺盛，对从业者的知识、素养和数字技能也提出了更高要求。”中国网络空间研究院院长夏学平说。

中国人事科学研究院人力资源市场与流动管理研究室主任田永坡认为，目前，数字领域的科技创新、技术应用需要大量科学家、工程师、技能人才等加以支撑。另外，数字产业发展还催生了一些新职业，需要大力发展数字技能教育、提升劳动者数字技能，这是适应数字经济发展和产业升级的必然要求。

数字技能也需“练兵场”

在日前举行的第二届福建省机器人焊接技能大赛现场，参赛选手全神贯注地完善软件编程、设置参数、设计机器人运动轨迹、瞄准机器人机械手位置、控制机器人按照既定轨迹焊接试件……来自福建省各地市的22名选手，经过5天的紧张培训，在比赛中展现各自的机器人焊接技术“绝活”。

在浙江省温州市，40岁的周凤芽通过温州技师学院的数字媒体专业培训，系统学习了海报设计相关数字技能。此后，周凤芽不仅在各类职业技能大赛中获奖，还在政府支持下开办了个人工作室。

中国多地举办这样的数字技能竞赛和培训活动，为培育各类数字技能人才提供“练兵场”。温州技师学院开设电子商务、流媒体运营师、短视频制作、新媒体营销等专业，为当地产业的数字化转型“精准”输送人才；广东粤东技师学院推出电子商务专业岗位数字技能培训，为粤东地区电商行业提供专业技术人才；重庆市职业技能公共实训中心开办人工智能训练师新职业师资班，探索建设“智能+技能”数字技能人才培养试验区……因应数字产业发展对数字技能人才提出的新要求，多地通过多种方式探索人才培养途径。

为推动数字技能人才培养体系建设，中国各级政府相继出台各类鼓励政策。人力资源和社会保障部2021年相继发布《提升全民数字技能工作方案》《关于加强新职业培训工作的通知》，国家网信办、教育部、工信部、人社部今年联合印发《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》。田永坡认为，面对数字经济快速发展的实践，中国给予高度重视并出台了相对系统的政策和措施。相关政策对数字经济发展的人才需求及其在就业领域的影响进行了回应。

多措并举提升人才质量

随着企业智能化、数字化转型进程加快，江苏东方盛虹股份有限公司数智化部总经理温智惠最近遇上了一些招聘难题。“公司进行工业互联网平台建设，需要很多信息化专业工程师。目前数智化部招聘主要集中在数据分析师、开发工程师和信息安全专业人才等，这些岗位需要一定的经验，但由于高校类似专业毕业生很少，即便有一些相关专业，与日新月异的数字技术需求相比还是有差距。”温智惠说。

业内人士指出，中国数字化人才缺口较大，伴随全行业的数字化推进，需要更为广泛的数字化人才引入。数字技能人才缺口大、数字产业岗位需求与数字技能人才素质不匹配、企业数字化转型缺乏专业对口人才、数字产业从业者技能有待提升等问题制约着数字产业的纵深发展。

中国劳动和社会保障科学研究院人力资源研究室副主任田大洲表示，面对中国数字产业就业结构性矛盾和数字人才短缺等问题，要强化就业导向，着眼于企业发展需要，开展大规模职业技能培训，构建系统完备的技术技能人才培养体系；瞄准技术变革和产业优化升级的方向，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接，适度加快职业院校专业和人才培养能力升级换代，提升技术技能型人才的培养质量；应多渠道筹集资金加大投入，加快培养适应产业发展和企业岗位实际需要的创新型、技能型、应用型人才，广泛开展职业技能竞赛活动。

(责编：李依环、孙竞)