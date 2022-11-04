高晓虹 涂凌波 郑石

在中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局交织激荡的背景下，如何建构具有自主性、系统性、原创性、时代性的中国新闻传播学知识体系，推进新闻传播学知识创新、理论创新、方法创新，更好为全面建设社会主义现代化国家服务，是我国新闻传播学领域面临的重大课题。

把握好自主知识体系建构的时代方位

坚持以马克思主义为指导，是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志。马克思主义新闻观是中国新闻传播学的根本遵循。建构具有中国特色、中国风格、中国气派的新闻传播学知识体系，应坚持马克思主义指导地位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，将马克思主义的立场观点方法贯穿知识体系建设全过程。

立足中国实际、解决中国问题，是建构中国新闻传播学知识体系的基本要求。新闻传播学是一门以实践为导向的学科，其学科知识来源于实践又作用于实践。建构中国新闻传播学知识体系，应在对中国新闻传播实践经验进行深刻总结和提炼的基础上，将知识运用于实践中，在不断创新升华学科理论的同时，解决新闻传播实践中的重大现实问题。

让世界更好读懂中国，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献，是建构中国新闻传播学知识体系的时代使命。中国新闻传播学知识体系，应既具有自主性、中国性，又融通中外，具有世界意义，能够为解决全球范围内的重大问题提供中国原创性理论贡献。

以中国式现代化道路为观照

自主性体现为对中国实际问题的观照。当代中国的社会变革和实践，是中国特色哲学社会科学的核心研究对象，也是建构自主知识体系的起点。

建构新闻传播学自主知识体系，需要以中国式现代化道路为基本观照。近代以来，西方新闻学、传播学知识体系的形成与发展，与欧美现代新闻业的发展相同步，主要是基于西方现代化实践的产物。20世纪初中国新闻学的兴起，一开始受到西方新闻学的影响，但在后来的具体历史实践中，尤其是在中国共产党领导下的党媒新闻实践中，逐渐形成了具有中国特色、中国风格的新闻传播学。中国新闻事业是中国现代化事业的重要组成部分，中国的新闻传播学走出一条与西方知识体系不同的新路，是实践的必然、历史的必然。

当前，在人类社会形态变革与文明秩序重塑背景下，哲学社会科学正经历百年来最深刻的变化，孕育着一场新的知识革命。中国式现代化的成就、经验、路径、智慧，能够为人类知识创新作出重要贡献。从新闻传播学的角度看，只有在中国式现代化实践及其新闻传播实践中发现新问题、研究真问题，总结中国经验、提炼中国概念，才能更好形成一套真正反映中国新闻传播思想与实践、历史与现实，对未来中国新闻业发展具有重要意义的新闻传播学知识体系，也才能够为全球新闻学、传播学发展提供知识贡献。

以学科体系建设为重点

知识的创新往往从问题和实践开始，而知识体系的形成与完善，则主要通过体系化的、学科化的建制来实现。建构中国新闻传播学知识体系，一个主要路径在于，对新闻传播学科发展历史、学科建设现状、学科分类和边界、学科知识范畴、学科前沿发展等进行系统研究和分析，并在此基础上探索构建自主性学科体系。

当前，我国新闻传播学科建设取得了长足发展，学科体系较为完善。建设自主性、时代性的学科体系，一是要做好基础工作，对学科发展史展开系统研究，将学科史上的重要文献资料、口述史料、大事记等做好整理；二是要致力于解决当下学科体系建设中的重点难点问题，如新闻传播专业设置与国家发展战略、社会实际需要不是很匹配的问题，国际传播专业、数字出版专业等学科布局问题；三是要在学科评估体系、交叉学科建设、教材体系建设、课程体系建设等方面，突出自主性，逐步探索中国自主的学科评价和建设体系，构建适应国家需求、以服务中国发展为导向的学科体系。

以学术体系建设为支撑

学术体系是学科体系、话语体系建设的基础，也是自主知识体系建设的支撑。当前新闻传播学知识体系中，基于中华文明和中国文化、中国式现代化的原创性理论还不多，学术成果比较分散，学术体系的系统性、原创性不足。建构新闻传播学自主知识体系，需要加强原创性学术体系建设，回应好新闻传播领域的重大理论和现实问题。

一方面，无论从历史还是现实看，中国丰富的新闻传播实践经验和思想积淀，都为原创性理论阐释提供了广阔空间。中国共产党人把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，在新闻实践中不断丰富和发展马克思主义新闻理论。建构新闻传播学知识体系，要进一步推动学理化阐释、学术化表达、系统化建设。另一方面，建设新闻传播学原创性学术体系，需要进一步建构起原创性的学术框架、概念体系、理论体系，确立起新闻传播学的中国范式。

以话语体系建设为突破

新闻传播学不是绝对抽象的、形而上的知识系统，而是与现实世界紧密联系的、与大众有着直接关联的领域。从自主知识体系建构的具体路径看，需要加强话语体系建设，扩大知识的传播力、影响力。

发挥新闻传播学知识体系的育人功能，加强教材体系建设、课程体系建设，通过思想价值、专业知识、综合能力等各个方面的塑造，培养党和人民放心的卓越新闻传播人才。打造中国新闻传播学系列教材，在教材建设上突出自主性、体系性、时代性，既注重知识表达的学理性，也注重话语体系的吸引力、亲和力、感染力。此外，除了专业教育和人才培养外，还应加强新闻传播学大众化、通俗化知识普及，提升全民媒介素养。

新闻传播学是一门在文明交流互鉴中发挥独特作用的学科。建构中国新闻传播学知识体系，能够为开展国际传播工作提供学理支撑。应加快中国话语和中国叙事体系建设，打造融通中外的新概念、新范畴、新表述，更好推动中华文化走出去，向世界阐释和彰显中华文明多元、开放、尊重、包容、对话、互鉴等思想精髓，在推动形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权的历史进程中发挥更大作用。

（作者：高晓虹、涂凌波、郑石，均系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

(责编：李依环、何淼)