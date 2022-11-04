近日，在“嫦娥工程”探测数据支持下，山东大学作为牵头单位，联合中国科学院地球化学研究所、吉林大学、中国地质科学院、中国地质大学（北京）、中国科学院地理科学与资源研究所等多家单位，以月球样品中的分类方法为基础，融合近年来月球遥感研究获得的信息，建立了一套月球表面岩石分类体系，并归纳总结了不同岩石的特征及其出现的环境。同时，通过制定月球岩石分类指标、编图流程和方法、图例，应用GIS平台，完成了世界第一幅1:250万月球全月岩石类型分布图。该研究成果日前发表于国际综合性期刊《科学通报》（Science Bulletin）。

本图将月球表面物质划分为月海岩石、非月海岩石与特殊岩石三大类，共计有17种岩石类型，其中5类月海玄武岩（共包含923个熔岩流单元），7类非月海岩石（共包含1210个岩性单元与434个岩性露头）和5类特殊岩石露头（共包含115个岩性单元与779个岩性露头）。

本图是当前月球表面物质成分分布及相关知识的综合表达，可以作为月球科学研究、探测任务规划、采样返回目标区域选择的基础资料，也能为未来开展其他岩石质类地行星编图提供参考。1:250万月球全月岩石类型分布图分为中英文版，将由地质出版社正式公开发行纸质版和电子版。

该研究成果第一作者为山东大学博士后陈剑，通讯作者为山东大学空间科学攀登团队行星科学课题组长凌宗成教授，共同作者包括中国科学院地球化学研究所研究员刘建忠等。该研究得到国家科技基础性工作专项项目、中国科学院前沿科学重点研究计划项目、中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金、山东省自然科学基金、中国博士后科学基金等项目资助。（记者赵秋丽、冯帆）

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