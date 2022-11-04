刚刚过去的九月和十月，是不少“萌新”入职的时间。在这些初入职场的毕业生中，有些人总是担心工作出错、怕被别人看不起，甚至不管做什么都很在意别人的看法……不少人因为压力太大会感到身体不适，这很可能是一种心理问题——“职业紧张”在作怪。

职业紧张也被称为职业应激，是指在某种职业环境下，客观需求与个人适应能力失衡所致的心理问题。

那么，诱发职业紧张的因素有哪些？应该如何应对和化解职业紧张？对此，科技日报记者采访了相关专家。

长期职业紧张后果或很严重

资料显示，职业紧张在欧洲已十分普遍。在我国，有关职业紧张的报道也不胜枚举。

重庆市的一项调查显示，国内汽车制造企业54.89%的工人存在中度以上紧张反应；供电企业职工高度职业紧张检出率为52.9%，劳动密集型企业女工职业紧张检出率为19.4%至28.6%；互联网企业34%的员工有职业紧张；医护人员的职业紧张检出率接近50%。

“整个人每天就像一张被拉满的弓，弓弦随时可能绷断。”90后程序员小刘道出了很多劳动者的心声，“心理压力太大了，老板比你更努力，优秀的新人一茬又一茬，怎么能不拼命？但越是紧张，脑子就越迟钝，简直是恶性循环。”

华中师范大学社会学院副院长郑广怀在接受媒体采访时表示，部分企业过度追求绩效，甚至通过平台软件监控员工的工作状态，导致员工一刻不敢松懈，身心疲惫状态不断积累。

职业紧张让很多人深受其害，但却敢怒不敢言。“我不敢袒露自己的紧张不适，这会被认为是心理素质差、能力不够。”小刘说。

郑广怀分析称，作为一种新型职业伤害，几乎所有劳动者均有不同程度的职业紧张，但工作具体会带来哪些伤害很难明确，这让职业紧张不容易被察觉，也给应对和解决该问题带来挑战。

国家三级心理咨询师郭伯堂在接受科技日报记者采访时表示，长期处于职业紧张的状态下，会使人的记忆力减退、情绪变得不稳定，无法专注于学习和工作。长期过度紧张，若不能及时排遣，容易出现轻微的抑郁和焦虑症状，后果可能很严重。

形成原因有内部因素也有外部因素

造成职业紧张的原因是多方面的，有外部因素也有内部因素。

常见的外部因素是噪声和高温，在噪声环境下，因工作、休息易被打扰，会使人产生不快感、烦躁感。特别是强脑力劳动者工作时需集中注意力，以消化吸收信息，而噪音会分散注意力，对于他们的干扰相当明显。

同时，高温环境可以抑制人的中枢神经系统兴奋性，减弱机体调节体温的能力。人体刚受热时，会感到不适；随着体温逐渐升高，困倦、厌烦等情绪及无力、嗜睡等一系列症状就会纷至沓来，以致工作能力下降、差错率增加。

郭伯堂分析道，从内部因素来看，职业紧张与人格特征、应对外界的方式等因素都有关系。研究显示，成就动机强、有好胜心、对工作极为投入的人，更易因被打扰而表现出极度的不耐烦，也更少得到他人的理解和支持；当他们遭遇莫名紧张时，或无法有效应对并从容化解。

要找到适合自己的减压方式

“预防职业紧张，企业是第一责任人。”郭伯堂表示，用人单位要从组织管理学的层面创造需求均衡、文化健康的管理架构，鼓励全员积极参与到组织变革管理、岗位重新设计中来，以培育员工的主人翁意识，确保从源头上减轻员工的职业紧张程度。

他还建议，企业应定期开展员工培训，加强职场适应教育，根据每位职场人的优缺点，具体问题具体分析式地开展不同类型的培训教育。

郭伯堂说，从职场人自身角度来说，一方面，与领导保持良好沟通，合理安排工作；另一方面，要改善生活方式，保证充足睡眠和均衡饮食，强化社会支援网络，遇到困扰及时向家人、朋友倾诉。如果压力长期持续，而且症状严重、自我放松无效，务必就医或向专业机构求助。

“大家可以从个体性格特征出发，寻找到适合自己的减压方式，比如抽空跑跑步、做做操，到郊外踏青露营等。”郭伯堂补充道。

记者 李丽云 通讯员 衣晓峰 郭瑞芳

(责编：何淼、李依环)