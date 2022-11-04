本报记者 曹文轩

关艳纠正小队员的搓球动作。

李天平摄（影像中国）

小队员专心训练。

李天平摄（影像中国）

训练结束后，关艳带孩子们放松玩耍。

李天平摄（影像中国）

五指山上，云雾缭绕，溪水潺潺。约60平方米的场地里，摆着3张乒乓球桌，鼓励声、击球声此起彼伏，小球员们挥汗如雨。关艳夫妇来到海南省五指山市水满中心学校后，山沟沟里终于有了正式的乒乓球课。

关艳和丈夫李华先是三亚一家俱乐部的乒乓球教练。去年，两人退休后，水满乡方龙村乡村振兴工作队队长谢坚找上门，“或许，这里的孩子可以通过打乒乓球改变命运。”谢坚当过海南体育职业技术学院业余体校校长，和关艳夫妇是旧相识。这次，老朋友的态度异常恳切。

第一次来到水满中心学校，看见孩子们局促不安的小手、满是渴望的眼神，关艳就决定要来。没要一分钱工资，在空教室里摆上乒乓球桌，装上电灯和铁丝网，球馆就算落成了。没有装备，就把自家能用的都搬过来；经费不够，夫妇二人就去其他城市拉赞助……他们从低年级学生里选拔出40多个孩子，组建起了这支山沟里的乒乓球队。

有的孩子之前不熟悉乒乓球，他们就从最基础的“认识乒乓球”教起；有的孩子因击不到球掉眼泪，他们就对孩子们讲体育精神和人生道理。每次训练，年过花甲的夫妇俩两个小时内要发7000多个球，为每个孩子指导动作，忙得顾不上喝水。放学之后，做家访、制定训练计划……校园里夜深人静的时候，他们的灯常常还亮着。

累吗？关艳说，她和老李乐在其中。“因为打乒乓球，孩子们眼里有了光。看见他们每天都有进步，就是我们最开心的事。我俩会努力发挥余热，让这颗小球为孩子们的人生带来更多积极改变。”

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 07 版）

(责编：牛镛、袁勃)