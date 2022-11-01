保障特殊人群享受高质量教育是实现教育公平的重要环节。自闭症儿童是特殊人群的一部分，因为病因不明确，目前没有任何药物治疗方案可以缓解自闭症的核心障碍，教育是唯一有效的手段。对于学龄期的自闭症儿童来说，融合教育是一种高效的干预方式，是他们融入社会、成长进步的最佳途径。那么，如何让自闭症儿童随班就读，更好地接受接受教育呢？

如何准备？

在自闭症儿童进入具备融合教育条件的学校之前，老师及家长不仅需要在学业方面为其做好准备，更需要培养孩子的安坐能力、服从与自理能力、读写能力等综合能力，避免在普通学校中出现“随班混读”“随班就座”等情况。准备工作要按部就班地开展：第一，家庭需要培养自闭症儿童在复杂环境中持续安坐的能力。安坐训练过程中需要进行积极的强化与鼓励，并做好记录，以便把握训练的进度和效果。在训练进行到一定程度后，家长可与学校沟通，利用暑期进入学校教室开展安坐训练，让孩子熟悉实际环境，为随班就读做好切实准备。第二，要让自闭症儿童了解和熟悉学校的基本规则，实现基本生活自理，并能进行基本的社交活动。这是进行融合教育的基础。可以匹配一名自闭症儿童喜欢的同龄小伙伴，打造社交场景，让自闭症儿童逐步习得基本的社交沟通技巧，学会与同龄人和睦相处。第三，需要培养自闭症儿童一定的听读和书写能力，并提前预习相关课程。认知能力训练一定要从简单到复杂层层推进，在此过程中要保证进展平稳，避免难度提升过快造成情绪问题。

如何开展？

在通过测试评估和精准安置后，自闭症儿童随班就读正式开始。在他们进入普校教育系统的第一个学期，家长需要根据《关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》，配合学校和老师做好随班就读的各项工作，为今后的融合教育做好铺垫。第一，让自闭症儿童提早接触特教老师，通过相处和磨合，形成较为融洽的师生关系。自闭症儿童在情感上认同特教老师，接下来的陪读工作才能有效开展。第二，家长和特教老师需要配合班主任及科任老师制定个别化教育计划。家长要与老师们多沟通，根据孩子自身的能力与水平，明确短期和长期的教育目标，开发潜能、补偿缺陷。在制定个别化教育计划的过程中，特教老师也要和班主任及科任老师们处理好关系，在随班就读工作上达成共识。第三，为自闭症儿童打造和谐友爱的班级环境，把生命多样化观念、融合发展理念传递给其他同学以及他们的家长，寻求最大的支持。可以通过开班会、举办家长会、发放科普小册子、组织相关班级活动等方式，鼓励同学们对自闭症儿童给予关心和帮助。第四，老师和家长要配合随班就读巡回指导老师的工作。巡回指导老师以巡回教学的方式对一定区域内的自闭症儿童进行定期及专项辅导，对随班就读的个案进行跟踪调查，及时关注随班就读对象的发展情况，动态地处理个别化教育方案。

接受义务教育，是自闭症儿童的基本权利；融合教育，是自闭症儿童成长进步的主要方式。将随班就读落到实处，为自闭症儿童的成长创造更好的融合环境，需要家庭、学校、社区教育共同努力、互相协作。

（作者：石静，系广东外语外贸大学语言障碍与言语诊疗研究中心副教授；胡晓毅，系北京师范大学孤独症儿童教育研究中心教授）

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