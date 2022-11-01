人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

2023年“英才计划”计划培养1700余名中学生科技创新后备人才

2022年11月01日08:35 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月31日电（记者温竞华、张泉）记者从中国科协获悉，2023年“英才计划”近日正式启动，实施范围进一步拓展，培养高校增至58所，覆盖25个城市，计划培养1700余名中学生科技创新后备人才。

“英才计划”由中国科协、教育部于2013年起共同组织实施，主要任务是选拔一批品学兼优、学有余力，具有创新潜质的中学生走进大学，在为期一年的培养过程中，使学生感受名师魅力，体验科研过程，激发科学兴趣，提高创新能力，树立科学志向。

据介绍，2023年“英才计划”学生将走进北京大学、清华大学、南京大学等一流高校，在数学、物理、化学、生物等自然科学基础学科领域的知名科学家指导下，参加为期一年的科学研究、学术研讨和科研实践。

中国科协相关负责人表示，2023年“英才计划”将切实促进高校优质科技教育资源开发开放，以提升学生培养质量为重点，着力培养基础学科拔尖创新后备人才，建立高校与中学联合发现和培养青少年科技创新后备人才的有效模式。

(责编：何淼、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部