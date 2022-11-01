新华社北京10月31日电（记者温竞华、张泉）记者从中国科协获悉，2023年“英才计划”近日正式启动，实施范围进一步拓展，培养高校增至58所，覆盖25个城市，计划培养1700余名中学生科技创新后备人才。

“英才计划”由中国科协、教育部于2013年起共同组织实施，主要任务是选拔一批品学兼优、学有余力，具有创新潜质的中学生走进大学，在为期一年的培养过程中，使学生感受名师魅力，体验科研过程，激发科学兴趣，提高创新能力，树立科学志向。

据介绍，2023年“英才计划”学生将走进北京大学、清华大学、南京大学等一流高校，在数学、物理、化学、生物等自然科学基础学科领域的知名科学家指导下，参加为期一年的科学研究、学术研讨和科研实践。

中国科协相关负责人表示，2023年“英才计划”将切实促进高校优质科技教育资源开发开放，以提升学生培养质量为重点，着力培养基础学科拔尖创新后备人才，建立高校与中学联合发现和培养青少年科技创新后备人才的有效模式。

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