原标题：自主创新事业大有可为

在天津大学北洋园校区，我国地震工程领域首个国家重大科技基础设施——国家大型地震工程模拟研究设施施工现场是一片红色的海洋，为庆祝党的二十大胜利召开而装饰起来的“中国红”拥抱着热火朝天的工地。来自大装置党支部、施工方、设备安装方的70多名建设者通过电视直播，认真收听收看了党的二十大开幕会。过去十年的辉煌成就，未来中国的发展前景，令大家心潮澎湃。

大型地震工程模拟研究设施，是党的十八大以来我国打造的“国之重器”。

在施工现场观看直播的大型地震工程模拟研究设施建设管理办公室主任、天津大学教授韩庆华听完报告后激动万分：“我认真聆听了习近平总书记作的大会报告，真是催人奋进。尤其是总结过去十年取得的举世瞩目的伟大变革，让人深受鼓舞、倍感振奋！”

“大飞机、北斗、‘中国天眼’、高铁……这些辉煌的中国创造、中国建造是广大人民群众在党的领导下用勤劳、智慧、勇气干出来的。”指着面前这座约10层楼高、红灰相间的巨型钢结构建筑，韩庆华说，“我们正在施工建设的这个大装置，建成后将成为世界规模最大、功能最强的重大工程抗震模拟研究装置，可为解决地震工程研究中关键科学问题提供高水平试验手段，将全面提升抵御自然灾害的综合防范能力，为超级工程保驾护航。”

“奋进新征程，建功新时代。身处这样一个伟大的时代，能够参与和见证中华民族伟大复兴，我感到十分荣幸。作为天津大学的一名科技工作者，我非常关注报告有关科技创新的内容。我们坚定自信、勇于创新，坚持疫情防控和设施建设‘两手抓’，仅用两年半的时间，就完成了将近76000平方米的土建工程建设，并攻克多项施工与工艺技术难题。实践证明，我国自主创新事业是大有可为的，我国广大科技工作者是大有作为的。美好蓝图已经绘就，我们将始终牢记习近平总书记的嘱托，肩负起历史赋予的科技创新重任，弘扬优良传统，勇于攀登科技高峰，助力国家实现高水平科技自立自强，努力在全面建设社会主义现代化国家新征程上展现更大作为。”韩庆华立志为“国之重器”再写新辉煌。（刘茜、陈建强、赵晖）

(责编：李依环、孙竞)