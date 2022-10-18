原标题：把希望播种到祖国最南端

10月16日上午，海南省三沙市西沙永兴岛，琼台师范学院附属永兴学校的全体教职工正集体收看党的二十大开幕会。窗外，北纬16度的温暖阳光洒在鲜艳的五星红旗上。

“这是我国最南端的学校，我以在这里工作为荣。受益于党和国家对教育工作的重视，三沙的孩子们正享受到越来越多优质的教育资源。”永兴学校副校长郭兴说。

郭兴是永兴学校今年刚上任的业务副校长，由琼台师范学院派任支教。自2015年海南省三沙市永兴学校建成以来，琼台师范学院便承担起援建、托管这所学校的重任。多年来，来自琼台师范学院的一批又一批青年支教教师，积极投身三沙教育事业，用奋斗与担当书写出三沙教育事业发展的新篇章，在这所祖国最南端的学校播撒希望的种子。

在三沙市办学期间，琼台师范学院师生还利用三沙独特的资源优势，在环境保护、生态调查、历史文化挖掘、南海文物收集与保护等方面开展了多项研究，并形成了有独特价值的成果，为在边远地区、海岛地区开展教育工作提供了有益的借鉴。

“作为扎根海南、服务海南的一所本科院校，琼台师范学院重点面向海南培养人才，在学生中唱响面向基层、到祖国最需要的地方任教的主旋律。”琼台师范学院校长刘湘洪介绍。

三亚市吉阳区丹州小学校长欧哲尔是琼台师范学院的一名毕业生，1997年毕业后就扎根基层任教。“我2011年4月到丹州小学任校长，当时全校只有11名教师，267个学生，共6个班，是一个很多人都不愿意来的薄弱学校。经过我和老师们十余年的努力，现在学校发展壮大成为拥有120多名老师，1620名学生，36个班的优质学校。”欧哲尔说。

据统计，琼台师范学院每年有超过70%的毕业生留在海南工作，其中约半数选择到基层一线任教。毕业生中涌现出了“全国师德标兵”叶丽敏、“全国最美乡村教师”曾维奋等一大批优秀教师代表。学校近年还积极实施乡村教师支持计划，培养“县来乡去”学前师资600人，为乡镇中心幼儿园输送了宝贵的专业人才和骨干力量。

“聆听了习近平总书记所作的报告，我倍感振奋。特别是党的二十大报告提出的‘实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑’‘办好人民满意的教育’，让我感到非常温暖。这也是每一位教育工作者的目标和行动指南，我感到使命光荣，责任重大！”刘湘洪表示。 （陈怡、王轩尧）

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