原标题：2022年世界技能大赛特别赛韩国赛区闭幕 中国选手收获3金1铜

新华社韩国高阳10月17日电（记者陆睿）2022年世界技能大赛特别赛韩国赛区闭幕式17日在韩国京畿道高阳市举行，中国6名选手获得3枚金牌、1枚铜牌和2个优胜奖，实现多个项目上金牌和奖牌零的突破。

10月17日，在韩国高阳市，参加2022年世界技能大赛特别赛韩国赛区比赛的中国代表团在闭幕式结束后合影留念。新华社记者王益亮 摄

其中，来自广州市工贸技师学院的选手杨书明获得移动应用开发项目金牌，成为本次大赛该新增项目首个金牌获得者；来自深圳技师学院的选手罗凯、陈新源分别获得3D数字游戏艺术项目、云计算项目金牌，实现我国在这两个项目上金牌零的突破；来自上海第二工业大学的选手梁俊获得网站设计与开发项目铜牌，实现我国在该项目上奖牌零的突破。

此外，来自邢台技师学院的选手王旭政和广州市工贸技师学院的选手黄金强分别获得商务软件解决方案项目和网络系统管理项目优胜奖。

杨书明赛后接受记者采访时说，拿到金牌非常开心和激动，自己的付出和努力得到了回报，希望未来能激励更多青年学生像自己一样学习技能、报效祖国。

世界技能大赛是当今世界地位最高、规模最大、影响力最大的职业技能赛事，被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛于9月中旬至11月下旬在15个国家分散举办，比赛项目共62个。

本次特别赛韩国赛区比赛于10月12日开幕，共举行8个项目的比赛，吸引了来自34个国家和地区的130余名选手参赛。中国选手参加其中6个项目的角逐。

截至目前，中国代表团在2022年世界技能大赛特别赛已完赛的13个项目上获得8枚金牌、1枚铜牌和4个优胜奖，暂列金牌榜第一。

(责编：李依环、孙竞)