原标题：三万余页手稿再现鲁迅精神世界

棕色的硬质封面上，嵌印着线条分明的鲁迅木刻肖像，3.2万余页鲁迅手迹收藏其中，细看手迹笔法，是汉魏风骨，也富晋唐神韵——这套共78册的《鲁迅手稿全集》，陈设在“奋进新时代”主题成就展“坚定文化自信 建设社会主义文化强国”单元内。

它是目前国内卷册与篇幅量均列第一的手稿集，含文稿、译稿、书信、日记、辑校古籍、辑校金石、杂编七编。

作为20世纪中国伟大的文学家、思想家和革命家，鲁迅历来为学界重视。20世纪以来，共有近30种鲁迅手稿汇编成果面世。1978年至1986年间，文物出版社曾推出过60卷本《鲁迅手稿全集》，涵盖文稿、书信、日记等类别。

“虽有珠玉在前，但30余年来，鲁迅研究和手稿征集整理工作屡有新发现，学界迫切希望能有一套搜罗更齐备、编校更精良、印制更精湛的新版《鲁迅手稿全集》。”国家图书馆研究院院长申晓娟介绍。

党的十八大以来，社会主义先进文化繁荣发展，为更大规模的《鲁迅手稿全集》汇编提供了沃土。

2017年6月，这项工程正式启动。工程由中宣部指导，文化和旅游部会同国家文物局组织实施，具体编辑出版工作由国家图书馆牵头，联合北京鲁迅博物馆、上海鲁迅纪念馆、绍兴鲁迅纪念馆、广州鲁迅纪念馆等鲁迅手稿主要收藏机构共同完成，百余位专家学者参与其中。历时四载，新版全集于2021年9月精印出版，较以前出版的鲁迅手稿增加近1.5万页。

“全、新、真、精。”曾参与该书编辑和审校的上海交通大学特聘教授王锡荣这样评价新版《鲁迅手稿全集》。

“全”——凡海内外迄今发现的各类鲁迅手稿、手迹均已编入。无论文学著译还是书信，无论美术设计还是辑校古籍的手稿，从少时听课笔记到晚年绝笔，均在其中。

“新”——汇编理念新。超越以往以文稿等完整作品为主的汇编理念，凡是鲁迅借助某种书写工具进行创作而形成的过程性产品，都收入在内，如题字、设计与题签、批校、家用帐等。

“真”——所有收录手稿都找到原件进行高精度扫描和审校，详细注明名称、时间、数量、尺寸、收藏者等信息；采用8开本彩印，保证手稿色彩保真以及90%的手稿能以原大小进行印刷。

“精”——五审五校；分典藏片和精装版两种形制，锁线胶装，每一页都能平整地打开；封面精心选用画家赵延年创作的鲁迅木刻画像。

鲁迅生前游历广泛，身后备受敬仰，他的手稿资料除收录在公藏单位外，散落在民间和海外的数量也不少。《全集》的收录，得到了包括鲁迅后人在内的多位私人收藏者的大力支持，以及海内外研究机构、图书馆、博物馆的无私帮助。“还记得在北京的一个冬夜，我和国家图书馆出版社的工作人员一起会见国际友人，为扫描他们所收藏的鲁迅手稿而相谈甚欢的情景。”王锡荣说。

经过多方努力，一代文豪的人生历程与精神世界，通过各个不同时期丰富多彩的手稿，得以全面、详尽、生动地展现。

“鲁迅精神是激发民族精神的宝贵财富，重温鲁迅的战斗精神、立人思想和文化胸怀，我认为对于增强中华文化的底蕴、强健中华文化的风骨、增添中华文化的神韵，都是有益的。”申晓娟说，“我相信，越来越多这样的精品出版物会不断涌现。”（记者 韩寒）

(责编：李依环、孙竞)