湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇花坪小学副校长刘发英代表：
立德树人 为教育事业作出更大贡献
2022年10月18日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：立德树人 为教育事业作出更大贡献
【代表之声】
党的二十大报告指出，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，优化区域教育资源配置，强化学前教育、特殊教育普惠发展，坚持高中阶段学校多样化发展，完善覆盖全学段学生资助体系。
党的十八大以来，我们打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，贫困地区学生上学难等问题普遍解决。我所在的长阳土家族自治县，义务教育阶段学生入学率和巩固率达100%，普惠幼儿园覆盖率达91%。在农村学校，“清凉教室”、塑胶操场、计算机教室等一应俱全。我们实行教师交流轮岗制度，让优秀骨干教师向农村和薄弱学校流动。“国培计划”大幅提升了农村校长办学治校和农村教师教育教学水平。
做好教学工作的同时，我坚持网络助学。17年来，从我一人助学到现在33名团队成员、1600多名志愿者合力助学，我们帮助的孩子越来越多。我将立足本职，把立德树人放在首位，把“英子姐姐”网络助学做得更好，以实际行动为教育事业作出更大贡献。
（记者陈晨采访整理）
(责编：李依环、孙竞)
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