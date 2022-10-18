原标题：立德树人 为教育事业作出更大贡献

【代表之声】

党的二十大报告指出，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，优化区域教育资源配置，强化学前教育、特殊教育普惠发展，坚持高中阶段学校多样化发展，完善覆盖全学段学生资助体系。

党的十八大以来，我们打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，贫困地区学生上学难等问题普遍解决。我所在的长阳土家族自治县，义务教育阶段学生入学率和巩固率达100%，普惠幼儿园覆盖率达91%。在农村学校，“清凉教室”、塑胶操场、计算机教室等一应俱全。我们实行教师交流轮岗制度，让优秀骨干教师向农村和薄弱学校流动。“国培计划”大幅提升了农村校长办学治校和农村教师教育教学水平。

做好教学工作的同时，我坚持网络助学。17年来，从我一人助学到现在33名团队成员、1600多名志愿者合力助学，我们帮助的孩子越来越多。我将立足本职，把立德树人放在首位，把“英子姐姐”网络助学做得更好，以实际行动为教育事业作出更大贡献。

（记者陈晨采访整理）

(责编：李依环、孙竞)