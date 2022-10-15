原标题：驻奥克兰总领馆提醒领区内中国留学生增强防诈骗意识

据中国驻新西兰奥克兰总领馆网站消息，近日，多名在新西兰的中国留学生因遭遇电信诈骗向总领馆求助。经了解，诈骗团伙冒充中国驻新西兰使领馆，以领取包裹、涉嫌跨国洗钱案等名义进行滋扰诈骗，对受害人造成极其严重的财产损失和精神伤害。中国驻奥克兰总领馆提醒领区中国留学生务必增强防诈骗意识，保持冷静，理性应对，切实保护好自己的财产安全。

一、电信诈骗套路

(一)诈骗分子利用改号软件假冒使领馆名义，通知当事人有紧急公文(包裹)需领取，索要护照、身份证号等个人信息，或称当事人涉及国内案件等事务需要转接至“相关部门”，然后套取个人信息以核实身份，要求当事人配合调查或接受“保护”，转款至骗子所持的“安全账户”。有些骗子甚至打电话给在国内的留学生家长，称孩子在国外被绑架或者犯案，要求家长转账。

(二)诈骗分子冒充国内公、检、法人员，骗取受害人信任，声称受害人涉嫌卷入“大案要案(或保密案件)” “巨额诈骗” “洗钱” “偷渡” “邮寄非法物品”等犯罪，将被引渡回国、取消签证、开除学籍或被逮捕等，哄骗、威胁受害人将资金转入“安全账户”配合调查，或以缴纳保证金、保释金等理由要求受害人付款。

(三)诈骗分子伪装成“高富帅” “白富美” “投资顾问”等，设计“杀猪盘”骗局，利用网络社交平台与受害人建立联系，一步步取得受害人信任，甚至发展为网恋，以掌握投资“内幕消息”为由给受害人蝇头小利，引诱受害人加大“投资”金额，最后卷钱跑路。

二、掌握反诈五“不”原则

(一)捂紧钱包不转账。诈骗电话无论巧编何种理由，最终目的都是为了谋求钱财。任凭骗子说得天花乱坠，只要守住“不转账”的底线原则，就不会蒙受经济损失。

(二)录音来电不轻信。改号软件作为骗子一大法宝，能够把正确号码覆盖在错误号码上，因此手机显示号码绝非真实号码。

(三)个人信息不透露。驻外使领馆不会通过电话索要个人信息，不会将电话转接“国内相关部门”，不会提出提供银行账户、汇款转账等要求，切记通话过程中不要泄露重要个人信息。

(四)“安全账户”不安全。执法机构不会通过所谓“安全账户”对公民个人财产进行调查，所谓“安全账户”完全不存在，只是行骗噱头。

(五)疑似被诈不惊慌。如接到疑似诈骗电话，请保持冷静，挂断电话并拨打驻新使领馆官网公布的联系电话核实相关信息。

三、补救措施

(一)立即报警

1、新西兰警方。非紧急求助电话105，紧急情况请拨打111(救护车、警察、火警)。

2、新西兰政府网络安全报警电话：0508638723。

3、国内警方。向国内户籍所在地公安机关报警。如受害人无法直接报案，可委托国内近亲属报案并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，或通过拨打110转接上述反诈中心。

(二)联系银行

即刻联系本人账户开户行，要求采取止付、冻结等相应措施。

四、联系方式

中国外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话(24小时)：+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻奥克兰总领馆领事保护与协助应急电话：09-5251200(新西兰境外拨打方式为0064-9-5251200)

中国驻奥克兰总领馆文教处：09-6881605, 09-5247670,aucklandmoe@moe.edu.cn

(责编：郝孟佳、孙竞)