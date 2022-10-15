原标题：中国高校研究团队突破深蓝光瓶颈

两个深蓝光金团簇的单晶结构、光谱和器件 黑龙江大学提供

黑龙江大学14日发布消息，该校化学化工与材料学院本科生项目(化学学科)团队开发出基于金团簇的首例高性能深蓝光团簇电致发光器件，将有力推动团簇电致发光技术发展成为全光谱覆盖的重要显示技术。

团簇是一类尺寸介于小分子和纳米粒子之间的新型功能材料，已被广泛用于催化、生物、医疗、能源及光电领域。

近年来，基于团簇发光材料的电致发光技术成为该领域的前沿研究热点，取得了快速发展。然而，由于团簇复杂的激发态组成和强的分子内相互作用，深蓝光团簇电致发光材料及器件的研发一直是本领域的瓶颈，亟待突破。

《Angewandte Chemie International Edition(德国应用化学)》期 黑龙江大学提供

针对这一难题，由黑龙江大学4名2019级应用化学专业本科同学组成的双创团队，依托国家级大学生创新创业项目(科研能力提升类)“基于吡啶膦配体构筑的金纳米团簇及其电致发光性能研究”和许辉教授领导的磷基光电功能材料课题组，在博士研究生孙佳南和硕士研究生钟春雷的指导下，开发出基于金团簇的首例高性能深蓝光团簇电致发光器件。

器件色度达到美国国家电视系统委员会(NTSC)标准，亮度超过8000 cd m-2，外量子效率超过2%。这一工作提出了配体-器件工程相结合构建高效团簇电致发光体系的有效策略，将有力推动团簇电致发光技术发展成为全光谱覆盖的重要显示技术。

日前，该团队关于“团簇电致发光材料及器件”的最新研究成果，在线刊登在国际顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition(德国应用化学)》(中科院一区、top期刊，影响因子16.823)。(邵明琛 记者 史轶夫)

(责编：郝孟佳、孙竞)