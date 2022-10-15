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“正能量”的含义和用法（杜老师语文信箱）

2022年10月15日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

　　某媒体刊文说：“希望朗诵爱好者通过朗诵来提高文学、思想等各种修养，展现出年轻人身上的正能量。”请问其中“正能量”的含义和用法是怎样的？谢谢。

　　辽宁读者  孙女士 

 

孙女士：

　　“正能量”指“积极健康、起正面作用的能量”。“正能量”常做定中结构的中心语。例如：

　　（1）有关部门积极推进网络生态治理，这将使得网络空间的正能量更加充沛。

　　（2）经过改革，这家刊物的文章显现出更多的正能量。

　　（3）这些中国故事、中国声音里所包含的正能量，很有说服力。

　　“正能量”还常做宾语。例如：

　　（1）向上向善的网络空间，正在成为传播人类优秀文化、弘扬正能量的重要载体。

　　（2）文学艺术作品，尤其是受众数量巨大的文艺作品，如电影、电视剧，应传播正能量。

　　（3）这些医务工作者以自己的实际行动向社会传递出正能量。

　　“正能量”有时也做定语。例如：

　　（1）年轻的文艺工作者要做正能量的传播者。

　　（2）正能量故事照亮了网络空间。

　　（3）张老师说的正能量的话语让我受益终生。

　　另外，下面是“正能量”时或出现的用法。例如：

　　（1）他们在作品中，努力用正能量来引领文明新风尚。

　　（2）在网络上，要让正能量成为大流量。

　　（3）她将爱心与正能量传递给学生。

　　（4）“正能量”是该剧导演最常说的词语之一。

　　例（1）中“正能量”跟介词“用”构成充当状语的介词结构；（2）中“正能量”在兼语句中兼当宾语和主语；（3）中的“正能量”跟“爱心”构成联合结构充当介宾结构的宾语；（4）中的“正能量”充当主语。

　　《语言文字报》原主编杜永道

(责编：岳弘彬、牛镛)

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