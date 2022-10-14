41岁的王博是秦皇岛职业技术学院的一名教师，也是秦皇岛市海港区非物质文化遗产保护项目娇染坊扎染技艺代表性传承人。在教学过程中，她将传统扎染技艺融入课堂，向学生们讲授专业知识，传承非遗文化，让传统“老手艺”历久弥新。

在秦皇岛职业技术学院，王博正为学生讲解扎染理念和技艺。据王博介绍，该校将扎染课程作为环境艺术设计专业的必修课程，引导学生在制作中学习，将所学知识应用到作品设计中。

像过去我们上大学的时候，是按照章节循序渐进地学习，那在我们职业院校的教学中，比如说扎染这门课，是按照项目化来教学，项目化教学在我们职业院校的教学过程中是以一个项目为主导，比如说扎染这门课，从一个手绢到一条围巾，再到一套茶席，最后到一个室内软装的(设计)，包括床单、被罩、抱枕等等，循序渐进从简单到难这样的一个学习过程，让学生们在学习的过程中体会到学习的乐趣，并能够学习到技能和技艺。

王博说，手工扎染的最大魅力，是不存在两个完全一模一样的扎染作品，每件作品都是独一无二的。同样的技法，绑扎过程的松紧，调色的浓淡，加热固色的时间长短，都会形成不同的花纹图案，而且晕染的效果非常漂亮。

扎染它是一个系统的手工工艺，最主要的一步是捆绑扎的这种防染工艺，还有一步是这个染色工艺，这是主要的两种工艺，那它的难点(是)把不想染色的地方保护起来，弄明白了这一点，那扎染的难点就解决掉了。

王博说，学生们通过对扎染进行系统学习，不仅提升了专业技能，也能体验到中国传统文化的乐趣，所以她的课经常座无虚席。

像我接触的学生，他们非常珍惜这种学习的机会，甚至于有其他专业的学生也过来听我的课，来选修(扎染这门课)，他们会自己染围巾染手绢，包括(染的)T恤衫自己穿出去，然后还会把它做成礼物送给朋友们。

扎染课程每周四节，大家都很喜欢，通过今天的学习，我们可以染出不规则的图形纹理，可以用自己染的布做衣物和手袋，大家都很开心。

在长期的学习和实践中，王博也将传统技艺与现代生活相结合，让老技艺焕发新活力。

传统的扎染多数是以蓝色，蓝靛为主，那么在我的设计作品中，我用到了很多绚丽的颜色，比如说八彩系列，还有绚丽多彩系列，我更多地想把咱们现代社会中人们喜欢的颜色和传统技艺相结合，运用到我们的生活中，还有室内软装的设计中。

为了让这门传统技艺得到更好地推广，除了在学校上课，王博还举办公益讲座和展示活动，深受年轻人青睐，累计受众达1000余人。王博说，接下来，她将尝试扎染与藤艺、器皿等结合，让这门艺术更能适应现代生活。

谌诗雨 郭敬明 许思源秦皇岛报道

(责编：何淼、孙竞)