新华社石家庄10月4日电 题：通过练跳绳，几乎没有“小胖墩”了——一所河北乡村小学的跳绳教育实践

新华社记者杨帆

这个国庆假期，13岁的李树润每天要扎进一间自家闲置屋子改造的“运动训练室”，练习跳绳一个小时。

李树润家住河北省沧州市沧县杜生镇东北庄村，是当地刘屯小学六年级学生。单摇、双摇、交叉跳、花式跳，这些招式他都精通。

9月28日，李树润在参加班级跳绳对抗赛 (右侧持蓝绳）。

“节后学校会举办‘绳王争霸赛’，去年我是年级冠军。今年想卫冕难度挺大，同学们都有进步，所以得多花时间好好练。”他说。

刘屯小学地理位置偏僻，目前有教师12人、学生291人，所辐射的三个村子经济状况相对落后。2015年，学校组织摸底调查发现，一半以上学生的父母长期在外地打工，孩子多由老人看护。

“一些孩子自制力不强，容易沉迷网络、手机、电视。”刘屯小学校长王大勇说，“这还有深层次影响，比如导致孩子交往能力薄弱、合作意识不强，近视率、肥胖率上升。”

当时考虑到体育教师缺乏、硬件场地不足等现实情况，刘屯小学决定在全校普及跳绳运动。“跳绳开展成本低，容易上手，也有利于增强孩子们的身体协调和应变能力。”王大勇说。

9月26日，该校老师在给学生讲解绳类知识。

当年秋天，刘屯小学首次在体育课上加入跳绳内容。同时，各年级开展“绳王争霸赛”，优秀者可入选学校跳绳精英队，代表学校参加镇、县、市等各级比赛。

经过三个月普及，跳绳运动在校内掀起热潮，很多之前不爱运动的孩子都被调动了起来。“原来写完作业他们就玩会儿手机，接触跳绳后会花时间练习，因为同学之间会比，看谁跳得多。”体育教师李殿堂说。

9月28日，刘屯小学上午课间开展绳操活动。

开展跳绳运动带来明显成效，体质健康测试数据显示：2015年12月，学生近视率为8.5%，肥胖率达到了9%；2021年12月份，学生近视率为4%，肥胖率为3%，孩子们的体质有效增强，平均身高也有所提升。

“通过练跳绳，学校几乎没有小胖墩了。”教师张艳说。

此外，刘屯小学连续五年在当地跳绳比赛中获奖，多次代表沧县在沧州市跳绳比赛中获得单项和团队佳绩。通过比赛，孩子们走进城市，开阔了眼界。四年级学生刘梦丹说：“出去参赛，知道了大型比赛是怎么比的，能够看到各个队伍小朋友的特点，发现自己和他们的差距。”

9月28日，刘屯小学上午课间开展绳操活动。

如今，跳绳在刘屯小学不仅是一项体育运动，学校每年会开展一次跳绳文化节，利用空闲教室建设了“绳文化”展览馆，跳绳融入了每个孩子的学习和生活。沧县教育局局长祁雅玲说：“下一步我们将深入发掘、支持、推广跳绳等适合乡村学校的体育项目，促进中小学教育事业高质量发展。”

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