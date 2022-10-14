记者13日从宁夏教育厅获悉，根据宁夏回族自治区党委办公厅、政府办公厅日前印发的《关于实施教育质量提升行动的意见》(以下简称《意见》)，宁夏将全面深化教育领域综合改革，开展教育评价改革试点，全面开展中小学教师“县管校聘”改革，建立全员竞岗、岗变薪变、能上能下的用人新机制，推动县域学校师资均衡配置、结构合理，不断激发教师队伍活力。

此次出台的《意见》明确，今后，宁夏将实行中小学校长任期制和任期目标责任制，中小学校长任期为三年至六年，任期内一般不调离、不交流。

除此之外，《意见》共提出9项任务，明确到2027年，宁夏基本建成高质量教育体系，学前教育更加普惠优质，义务教育更加优质均衡，普通高中教育更加多样化有特色，职业教育适应性明显增强，高等教育影响力明显提升，教育数字化处于全国领先水平，全区教育主要发展指标和质量水平位居西部地区前列。

《意见》要求，宁夏将加快推进大中小幼德育一体化发展，构建全员全过程全方位的育人格局。到2027年，宁夏将培育体育特色学校100所，使每名学生掌握1项至2项运动技能，遴选培育劳动教育示范学校300所，并帮助学生掌握1项至2项艺术技能。

根据《意见》，宁夏将新建、改扩建幼儿园60所，新增学位2.1万个，到2027年，全区普惠性幼儿园覆盖率达到92%以上。宁夏将实施义务教育学校标准化建设、薄弱环节改善与能力提升项目，新建、改扩建校舍80万平方米，并培育20个自治区级特色优质教育集团，实现优质学校与薄弱学校结对帮扶全覆盖，创建一批国家级义务教育优质均衡县(市、区)。

《意见》提出，宁夏将优化职业教育布局结构，纵向贯通职业院校学生从中职、高职、本科到专业学位研究生的成长通道，推进“引企入教”改革，建设培育50家产教融合型试点企业，认定15个自治区级职业教育集团，培育5个国家级示范性职业教育集团，建成3个高水平产教融合实训基地、10个应用技术协同创新中心。

同时，宁夏将重点支持建设宁夏大学化学工程与技术国家一流学科，加强临床医学、材料科学与工程等20个学科建设，布局一批新能源、现代农业、健康养老、文化旅游等领域新型交叉学科专业。(记者 李佩珊)

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