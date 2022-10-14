从贵州中医药大学获悉，该校中药资源团队发现蕨类植物新种绥阳耳蕨（Polystichum suiyangense）。该植物为2018年6月在贵州省遵义市绥阳县开展药用植物调查中，在喀斯特地貌石灰岩山地沟谷发现。经过三年多的持续野外和引种观察，并结合分子生物学研究，最终确定为鳞毛蕨科耳蕨属细裂耳蕨组的植物新种。相关研究成果已于近期在国际植物分类学期刊Phytotaxa第567卷第1期上发表。

耳蕨属全球超过500种，广泛分布于世界各地，是鳞毛蕨科中最大的属、蕨类植物的第三大属，同时也是蕨类植物分类最为困难的类群之一。目前，耳蕨属细裂耳蕨组共13种（包括新发现的绥阳耳蕨），其中9个种均在贵州有分布。

“绥阳耳蕨分布区域狭窄，种群数量极少，系统位置特殊。”团队成员、贵州中医药大学药学院教师王波表示，该新种的发现对推断耳蕨属物种的起源、演化、地理分布及系统发生关系等具有重要科研价值。目前，仅在绥阳耳蕨发现地周边发现不足50株该种个体。根据世界自然保护联盟（IUCN）评估办法，将绥阳耳蕨初步评估为极度濒危等级。

据悉，近20年来，贵州中医药大学中药资源团队对贵州药用蕨类植物开展了深入研究，相继主编出版《贵州药用蕨类植物》、《贵州石松类和蕨类植物志》（上下卷）、《贵州中草药资源图典》第一卷，确立了贵州蕨类植物资源在全国的优势地位。该团队还建设了贵州蕨类植物种质资源圃，收集保存药用蕨类植物资源400余种。（记者吕慎、陈冠合）

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