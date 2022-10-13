李旖林文/图

夜幕中的匈牙利国会大厦。

成长之路

2022年新年钟声即将敲响之际，我却躺在公寓床上。我生病了，全身滚烫，头昏脑涨。

摆在桌上的美味蛋糕也无法引起我的食欲，昏沉的记忆中好像还隐约有春晚的画面。整栋楼都十分安静，走廊上许久才响起脚步声，一切都静得可怕。

正是假期，来自匈牙利周边国家的留学生都回家了，这栋楼里的中国留学生原本就不多，我又在发烧，更不想打扰别的同学。拖着疲惫的身体，我喝完一杯连花清瘟，年前中国驻匈牙利大使馆给留学生准备的新年防疫大礼包，却没想到这么快便派上了用场。

精神稍好一些后，我拨通了家人电话，跟亲朋好友们道声新年好。妈妈在电话那头的声音关切又急促，叮嘱我按时吃药，多喝水、多休息，尽量不要出门。当时正值寒冬，疫情严重，医院就诊患者爆满，我的就诊预约都排到三日之后了。我甚至不敢去做核酸，担心万一在医院感染了新冠肺炎反而坏事。我知道，一切都得靠自己了。

“孩子，照顾好自己啊！”妈妈说完这句话后，我俩有一会儿都没吭声。我在这边泪流满面，想来妈妈也在电话那头泪光闪烁。

都是成长的必经之路吧。

两三天后的清晨，一缕阳光照在我身上，和煦暖阳驱散了冬日寒冷，也唤醒了昏睡几日的我。我分不清究竟是感冒、新冠还是注射疫苗后的反应，总之，我在逐渐恢复。

在国外的日子，不仅要承受思乡之苦，还要面对新冠肺炎疫情带来的威胁。病毒快速变异，当地感染人数、死亡人数都在增加。那是最糟糕的时期，我的班上同学和同一宿舍楼的朋友很多都感染了新冠肺炎，老师也因自己是密切接触者而请假，惶惶不安的情绪在同学之中蔓延。我时刻提醒自己要注意防疫，因此，没有实施早已制订好的减肥计划，而是更加注重均衡饮食，并加强运动来增强抵抗力。

阴霾消散

留学期间，我喜欢上了阳光，习惯清晨时站在窗边看日出。那种感觉很奇妙：一想到无论我与远方亲友身处何处，至少我们感受到的太阳温暖是相同的，这就令我心安，彼此间的距离仿佛缩短了，我的心情也莫名好起来。

思念也仿佛有了甜甜的味道。当我心情低落、烦闷的时候，看着阳光照向色彩斑斓的世界，一些阴郁情绪就会渐渐散去。

5月初，猴痘病毒在欧洲开始流行，两种极强的传染病叠加，让大家再次陷入不安。较长时间的独处和压抑氛围，更易让人惆怅、烦躁，我身边有同学开始变得抑郁，整晚整晚无法安眠，情绪很低落。

我明白，此时排忧尤其重要。我重新调整了学习和生活的时间分配，拿出更多时间去健身房锻炼、去琴房练习，希望通过体育和音乐来舒缓心情。此外，我还与一位兴趣相投的俄罗斯朋友每周一约，我俩去看歌剧、芭蕾舞、音乐剧……在空灵飘逸的音符中感受李斯特的那份浪漫、沉醉于柴可夫斯基歌剧的委婉悠长、震撼于交响乐中浓郁的情感表达……在这些美好的艺术作品中，我们逐渐忘却了疫情带来的不安，心中的阴霾也在慢慢消散。

博物馆和图书馆也是我们常去的地方。当沉醉于一本好书的时候，人的想法也会变得更通透，看待许多问题便有了更开阔的思路。

人生的路不总是一帆风顺，这段日子也让我对生活有了更多感悟。学会隐忍克制，学会独处和面对寂寞，我甚至慢慢理解了“曲径通幽”四个字背后的哲思。这些也都将成为我人生中的重要财富，教会我成长，激励我奋进，也坚定了自己的目标。就像普希金那经典名句所写的一样：“忧郁的日子里须要镇静：相信吧，快乐的日子将会来临！”

（寄自匈牙利）

(责编：郝孟佳、孙竞)