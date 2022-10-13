本报记者 周姝芸

开普敦城市景观。

刘 聪摄

黄立志参加南非当地的庆典活动。

受访者供图

南非位于非洲大陆最南端，东、南、西三面被印度洋和大西洋环抱。其境内矿产资源丰富，经济在非洲国家中较为发达。在高等教育领域，南非金山大学、开普敦大学、比勒陀利亚大学等高校历史悠久，吸引着世界各地的学生前往求学。多年来，陆续有中国留学生来到南非，他们在当地的留学体验如何、又有哪些难忘的故事？

深入了解南非文化

“我来南非留学是为了进修祖鲁语并学习南非历史，在这两项学术研究上，没有比南非更合适我的地方了。”黄立志就读于南非金山大学，几年前她获得了国家留学基金委的项目资助，来到南非。“祖鲁语是南非11种官方语言之一，大部分南非人都会讲祖鲁语，因此，这里有得天独厚的祖鲁语言资源、原汁原味的语言使用环境。据我所知，南非的顶尖大学里有不少从事祖鲁语研究的学者，这里积淀了深厚的祖鲁语学术研究资源，是我学习这门语言的不二之选。”她说。

在黄立志看来，要想深入了解南非文化，来这里留学是最好的选择。“我想全面了解南非的人文社会科学，不仅包含语言学，还有社会学、非洲哲学、人类学等。金山大学有不少知名学者深耕这些领域，学术成果丰厚、理论观点前沿，在这里学习能对南非社会有更立体的观察。”

刘聪高中时就来到南非，而后在开普敦大学、夸祖鲁·纳塔尔大学继续求学，费用和语言是他选择南非时着重考虑的因素。“相较一些更为热门的留学目的地，南非留学的成本并不高，学费和生活费相对较低，留学的性价比不错。同时，这里不少高校也拥有较高的国际知名度，英语授课的居多，语言障碍会少很多。”非洲的自然环境也深深吸引着刘聪，他最初想学海洋生物专业，背山面海的开普敦就成了很好的选择。“这里有美丽的海洋景观，海港建筑也非常有特色，是一个值得深入探索的地方。”

多元严谨的学习氛围

“在金山大学的上课体验很棒。”黄立志说，“由于有种族隔离的黑暗历史，南非的老师们在课堂中格外注重多元表达，鼓励不同背景的学生们发表自己的观点，因此课堂气氛很活跃。”课上，老师们丰富的教学经验和学生们的热烈发言让黄立志印象很深。“老师们上课时情绪很饱满，他们会引导学生积极发言。我觉得不少南非本地的同学都很热情大方，表达能力也不错，他们提出的观点让我受到不少启发。”

在南非，进入高等教育阶段学习的学生在全国范围内并不算多，在金山大学，黄立志常常能看到无论白天黑夜都座无虚席的自习室。“校园里的学习氛围相当浓厚，我能感觉到身边的学生们很珍惜进入大学读书的机会，他们刻苦努力，做事精益求精，在教室中捧书而读的学生比比皆是。南非的大学教学与考试制度也比较严格，学生需要全力以赴达标，通过各类测试，这并不轻松。”

“我的专业通常在上午安排理论课，下午做实验。学生平时的出勤、测验、作业、实验报告以及最终的期末分数都会计入总成绩。因此，如果想取得好成绩，绝不能只靠考试前‘临时抱佛脚’，在平常也要认真完成好每次的学习任务。”刘聪说。

作为系里唯一的中国学生，刘聪有许多小组作业需要与南非同学一起合作完成，这给了他不少锻炼沟通能力的机会。“当地的同学们友善亲和，我很快就适应了同他们相处，并感受到了团队合作的协同与高效。这也更加激励我完成好个人部分，与同学们一起达成学习目标。”

课余生活丰富有趣

“校园里，同学们不仅爱学习，也爱歌舞活动。当地不少学生能歌善舞，他们在庆典、表演活动里积极展现才艺。午休或者下课后，如果有一群同学碰巧聚在一起，当其中一个人带头唱歌，其他人常常也会跟着唱起来，这是南非校园的一大特色。”黄立志说，大家喜欢用音乐表达自己，乐意在公共空间制造活跃的氛围，身处其中的她也被这种积极情绪影响着。

留学南非的日子，让黄立志和本地同学结下了深厚情谊，她也近距离感受到了本地文化。“有一次我受邀去参加同学家人的成人礼。那天，我品尝了祖鲁人酿造的特色酒，微酸，别有一番风味，我也带了中国特色美食分享给他们。当地小朋友对我很好奇，他们围在我身边，我们一起度过了开心的时光。主人还把家里最好的房间打扫得十分干净留给我住，以表达对远方客人的友好，这都让我心里面暖洋洋的。”

刘聪则难忘西开普省的小镇奈斯纳，那里每年会举办生蚝节，“我去过一次，小镇景色很漂亮，各种口味的生蚝让游客垂涎欲滴。”除了享受美食，刘聪在课余之外也一直保持着经常运动的习惯。“在南非，徒步、骑行、冲浪、潜水等户外运动比较流行，当地有许多山脉适合徒步，不少公园也都开发出徒步路线供游客充分欣赏景色。我喜欢骑山地自行车，平日里经常前往我家附近的一个山地自行车公园，在山野中骑行，既锻炼身体又能亲近自然。此外，开普敦很适合冲浪、潜水，我考了开放水域潜水员证书，潜水时能看到美轮美奂的水下世界，运动充实了我的留学生活。”刘聪说。

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