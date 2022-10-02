原标题：上海高校新探索：将科创管理教育推广到MBA培养体系中

复旦大学管理学院首期复旦MBA科创青干营开营。 复旦大学管理学院供图

上海的高校正探索将科创管理教育推广到MBA培养体系中，以培养一批既具有系统性管理知识和实践能力，又充分认知科创企业发展规律和管理特点，有志于投身科创事业的创业者和管理者。记者1日获悉，复旦大学管理学院首期复旦MBA科创青干营开营，希望以管理赋能科创，助力中国科创事业发展。

中国科学院院士、复旦大学校长金力对记者表示，科创是人类进步，国家发展的驱动力。前端、高端的科技创新成果转化为市场能够接受，大众能够享用的真正产品，需要一批优秀的青年人才和管理人才。科创发展需要管理赋能和青年人才。

圆桌对话环节，在陆雄文院长的主持下，科创青干营企业家导师展开对话。 复旦大学管理学院供图

复旦大学管理学院院长陆雄文教授接受采访时指出：“今天科创企业的成长逻辑、发展规律与传统的跨国企业截然不同，20世纪五十年代，随着跨国公司在全球拓展而建立起来的一整套管理思想体系对科创企业不再有效，管理的范式、管理的逻辑都需要重建，这样才能帮助科创企业成长，帮助科技转化为现实的生产力，提升各行业的竞争实力。”他告诉记者，2020年，复旦大学管理学院管院提出“管理赋能科创”的理念，旨在深度探索科创企业的管理之道，培育面向科创时代的管理人才。

复旦MBA科创青干营尝试实行相关赛道邀请学者+科创企业家构成“双导师”制。科创青干营的学术导师包括：复旦大学研究生院常务副院长陈焱教授，复旦大学微电子学院院长张卫教授，复旦大学生命科学学院院长林鑫华教授，复旦大学哲学学院院长孙向晨教授，复旦大学管理学院会计学系钱世政教授，企业管理系李绪红教授、企业管理系孙金云副教授、市场营销学系金立印教授、信息管理与商业智能系卢向华教授、金融与财务学系罗妍教授。

多名知名科创企业家将成为导师，包括：中微半导体设备(上海)有限公司创始人、董事长、总经理尹志尧，实时侠智能控制技术有限公司董事长、上海福赛特机器人有限公司董事长蒋耀，信达生物制药创始人俞德超，国家“863类人智能项目”首席专家、科大讯飞联合创始人胡郁等。

“作为科创企业家，他们在科学技术领域都有很深的造诣，胸怀远大理想又勤勉踏实，他们对国家、对科技怀有赤诚之心，专注于技术发明、专注于将技术转化为生产力，专注于造福社会。” 陆雄文表示：“百忙中他们愿意承担起导师的责任，也是基于对学院科创战略和‘无科创无未来’、‘管理赋能科创’等科创理念的认同。”

据了解，64名首期MBA科创青干营入选学生平均年龄37岁，分别来自于生物医药、新一代信息技术、新材料、高端装备、节能环保等行业，其中24%是创业精英，63%是职业经理人，13%是专业人士。据介绍，作为各行业中的佼佼者，入营学生将在完成MBA核心课程基础上，聚焦科创企业管理特点和内涵，集中参与科创企业的顶层设计学习、把握技术应用和发展的新趋势、探索科创企业的决策与管理的新模式。他们将分别加入生物医药与大健康，新一代信息技术与人工智能，新材料、新能源、高端制造与装备三大赛道，在学者和科创企业家双导师的指导下，通过一系列整合实践活动，全面提升科创管理实践能力。

在首期复旦MBA科创青干营开营同时，复旦MBA科创先锋论坛举行。圆桌对话环节，多位科创青干营企业家导师展开对话，不仅分享了自己对技术、对科创企业的理解，还分享了创业经历与科创企业管理的心得，给同学们带来许多启发。(记者 陈静)

(责编：郝孟佳、何淼)