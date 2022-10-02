原标题：大学生用画笔为烈士复原画像 促成跨越时空的“团圆”

上海工程技术大学艺术设计学院团委书记孟远航 张践 摄

借助大学生们的画笔，牺牲在抗美援朝战场上的志愿军烈士面容被重现。9月30日，记者在上海工程技术大学的一间画室内看到，几名大学生正在为在抗美援朝战场上牺牲的烈士复原画像。该校艺术设计学院团委书记孟远航介绍，2020年以来，上海工程技术大学团委与松江烈士陵园合作，为园内未留下肖像的志愿军烈士复原画像。

“松江烈士陵园170多个烈士当中，只有70个有影像，很多烈士在寻找到之后，亲人都很遗憾，就是说没有见过父亲，没有见过兄弟。因为他们直接去了战场，没有任何影像留下来”。孟远航回忆道，当初为这些烈士复原画像的构想一经提出，立即得到了学校许多具有美术特长大学生的积极响应。

大学生们正在为烈士复原画像中 张践 摄

大学生高华表示，这样的方式不仅让项目成员记住这些老兵的故事和他们的样貌，更重要的是让更多的青年大学生，也能够持续地记住这些老兵的故事和样貌。

经过征询烈士家属意见，梳理出首批13位烈士名单后，负责复原画像的大学生志愿者首先来到烈士陵园了解烈士们的事迹，紧接着走访烈士家属，通过烈士近亲的相貌和家属的描述，以画笔和科技相结合的手段展开复原工作，几易其稿，最终烈士形象得以重现。其间，烈士家属和战友口述是获取烈士相貌线索的主要途径，然而大多数走访对象年事已高，语言表达模糊，且许多老人只会使用本地方言交流，因此大学生志愿者们只能多次走访、复盘、绘制草稿，反复揣摩修改细节，整个绘制过程中一共产生了百余张废稿，历时一个多月才完成一幅。

大学生们正在为烈士复原画像中 张践 摄

“下一步，通过我们学院艺术加科技的发展理念，把这些烈士静态的画像加上一些科技进行复原，让他‘活’起来，让他‘动’起来，真正地能够实现烈士能够跟他的家属进行一种跨时空的‘对话’，这是我们即将做的事情”。孟远航说。(张践)

(责编：郝孟佳、何淼)