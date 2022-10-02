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福建高校学子多彩活动告白祖国

2022年10月02日08:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：福建高校学子多彩活动告白祖国

　　图为福建师大协和学院举行升旗仪式。　游诚熙　摄

　　庄严的升旗仪式、新老生篮球赛、新生“乒·羽”赛、草坪国庆嘉年华、“我与国旗同框”合影征集……1日，福建师范大学协和学院开展国庆主题系列活动，在校学生积极响应号召，就地过节、留校过节，以昂扬的青春面貌同庆盛世华诞。

　　图为福建师大协和学院管理学系游园活动现场。　游诚熙 摄

　　清晨，一场庄严而神圣的庆国庆升旗仪式在学院田径场举行。由学院八一学社成员们组成的升旗手们步伐铿锵，目光坚毅。迎着冉冉升起的五星红旗，全场高唱国歌。

　　仪式结束后，近百名青年学子站成的队列变换为“73”队形，挥舞着国旗，高声喊出“喜迎二十大、强国有我在”的铮铮誓言。

　　图为福建师大协和学院学生祝福祖国。　吴锦华 摄

　　“在升旗仪式准备期间，前辈们教给了我许多走队列时的细节和技巧，就比如踢正步时的压脚尖等等，这就是一种传承。”八一学社成员、文化产业系2022级休闲体育专业的吴善斌同学是第一次担任升旗手，入伍两年再回到校园，为祖国庆生的他感到十分自豪。

　　图为福建师大协和学院学子与国旗同框合影。　游诚熙 摄

　　当天，学院团委学生会联合各系团委学生会开展系列游园活动。“古潮来袭”投壶游戏，让传统文化走入校园；“声临其境”活动则采用题卡答题的方式把金融、法律知识送到同学心中，现场气氛热闹非凡。文化产业系汉语言专业学子也发挥自己的专业优势，“锦绣前程”、“欣欣向荣”……一个个用毛笔字书写着国粹文化的小小书签赠送给前来游园的同学，作为73周年祖国华诞的纪念品。

　　图为福建师大协和学院开展“趣”系列活动之“趣”运动投壶。　江海宁 摄

　　除了喜庆的游园，还有不少“趣”系列活动。“趣”打卡，沿着闯关地图，在各项趣味游戏中解锁不同视角下的学院新面貌；“趣”运动，开展跳绳、踢毽子、平板支撑等一系列运动游戏项目，鼓励大学生放下手机，一起健身。

　　图为福建师大协和学院开展“趣”系列活动之“趣”打卡。　陈轩 摄

　　“虽没有回家与家人团圆，但趣味活动的开展及校园丰富的文体活动，让我感受到节日的浓厚氛围。”该学院管理学系2022级财务管理的新生吴锦钏同学说。(陈晓凤 陈瑶)

(责编：郝孟佳、何淼)

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