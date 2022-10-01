人民网北京10月1日电 （记者郝孟佳）千名大学生天安门广场观礼升旗仪式、高校党委书记带队参观红色教育基地……在全国人民喜迎党的二十大前夕，第73个国庆节到来之际，北京市委教育工委、市教委组织各高校围绕“喜迎二十大 奋进新时代”这一主题，开展一系列丰富多彩的主题实践活动，让国庆节期间留京的广大高校学子乐享假期，上好一堂行走的大思政课。

高校千余师生共祝祖国繁荣昌盛

今天清晨，天安门广场，在嘹亮的国歌声中，鲜艳的五星红旗冉冉升起。来自北京大学、清华大学、北京科技大学、北京工业大学、首都师范大学等高校千余名师生，面对国旗肃立，行注目礼并怀着崇高的敬意和满腔的热情高唱国歌，共同祝愿伟大的祖国繁荣昌盛。

首都高校师生参加升旗仪式

今天上午，“行走京华大地 感悟思想伟力”习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践主题创作展在中央美术学院开幕，集中展示了30多所高校学生创作的160余件优秀作品。记者现场看到，一幅幅精美的作品展示了党的的伟大成就，独特的视角也展现了当代大学生对身边变化的感受、对新时代的认识和理解。此外，主办方还将这些作品送进各大高校校园，以线上线下相结合方式进行巡展，让更多学生不出校园就能欣赏到优质的作品。

“行走京华大地 感悟思想伟力”主题创作展在中央美术学院开展

据了解，十一期间，北京教育两委还将组织北京各高校的200名学生代表到北京农学院试验田参观了解现代农业，参观首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划成果展，走入田间地头；组织约14000名师生前往参观“奋进新时代”主题成就展，在学习参观中深刻感受新时代10年党和国家事业的伟大成就、伟大变革，思考和理解变革背后的力量和动能，胸怀爱国心，笃行报国志。

厚植爱党爱国情怀 走进红色场馆学习

今天上午，首都各高校纷纷组织学生在参观、学习、体验中传承红色基因，赓续红色血脉，厚植爱党、爱国、爱社会主义情感。记者了解到，今年的中国共产党历史展览馆、香山革命纪念馆、北大红楼等，成为国庆假期高校师生参观学习的“网红打卡地”，现场党史微讲座、重温入党誓词等场景成为这些地点的一道道靓丽风景线。

清华大学党委书记邱勇带领120名师生来到中国共产党历史展览馆参观，面对一个个熟悉的党史人物、一张张真实图片、一件件历史文物、一段段珍贵视频，师生沉浸在深深地感动与思考中。

中国地质大学（北京）党委书记马俊杰、北京工商大学党委书记黄先开分别带领师生前往北京展览馆，参观“奋进新时代”主题成就展。师生逐一参观了序厅、中央综合展区、地方展区等6个展区。

中国地质大学（北京）师生参观“奋进新时代”主题成就展

北京电子科技职业学院党委书记张启鸿也带队组织师生参观北大红楼，在边看边走过程中，现场为师生讲授了一堂“大思政课”。

北京电子科技职业学院师生参观北大红楼

北京市委教育工委相关负责人告诉记者，为了让国庆假期期间在京的大学生度过一个有意义的假期，北京各高校以红色场馆参观学习为重点，设计组织了丰富多彩的爱国主义教育活动，引导大学生走进红色场馆，赓续红色血脉,传承红色基因。

近两千场活动 覆盖27.8万学生

国庆假期，在做好疫情防控同时，首都大学生们“学起来”“唱起来”“讲起来”“做起来”，精彩的文娱活动、体育运动，线上线下结合，丰富学生的假期生活。同时，各高校通过橱窗、电子屏、网站、新媒体平台等，加强主题宣传，形成浓郁的节日氛围。据统计，首都各高校将共举办校内活动1756场，直接覆盖27.8万学生。

丰富多彩的活动给大学生们留下深刻的印象。他们纷纷表示在这堂行走的大思政课中深受教育。清华大学马克思主义学院硕士研究生曾俊淇在参观中国共产党历史展览馆后表示，深深地感受到中国共产党带领中国人民铸就辉煌的壮阔历程。要以史为鉴，铭记红色历史，继承和发扬革命前辈的光荣传统。

中国地质大学（北京）辅导员王嘉伟观看了“奋进新时代”主题成就展后也表示，仿佛已经看到民族复兴之梦的实现，通过这场展览让更多的人看到祖国的发展，社会的进步，民族的复兴，其意义非凡。

来自北京工商大学法学院法学202班的学生古丽皮亚·玉素甫在参观完“奋进新时代”主题成就展后无比自豪的讲到，展览全方位展示了全国各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起，踔厉奋发、攻坚克难所取得的的伟大成就，何其有幸生逢新时代盛世。

北大红楼厚重的历史给北京电子科技职业学院的李佳豪同学带来深深的震撼，他表示，仿佛又回到了那段风云激荡的岁月，看到了在国家和民族危亡之际，一批知识分子苦苦思索救国救民之路，奋不顾身呼喊奔走的场景，深刻感受到他们高尚的爱国情操和大无畏的英雄气概。

记者还了解到，各高校在策划开展国庆期间的各项活动时，还周密制定了防控方案和应急预案，尽量做到在室外开展小规模活动，既丰富了学生假期生活，又守住了防疫底线。

(责编：郝孟佳、熊旭)