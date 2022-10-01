李寒芳 刘 刚

在“孔子家乡 好客山东”文化旅游（澳门）推广周活动中，澳门市民现场品尝山东美食，感受山东美食文化。

沙见龙摄

“烟台仙境”剪纸屏风、活灵活现的济南皮影戏、栩栩如生的东明粮画……

“孔子家乡 好客山东”山东非物质文化遗产项目走进澳门濠江中学附属英才学校活动近日举行。活动展出11项国家级非遗、13项省级非遗文化，向师生们展示齐鲁风情。

烟台展位前，精美的“烟台仙境”剪纸屏风和“福虎”剪纸座屏吸引了师生们的目光。“剪纸这么细不会断吗？”“这样的作品制作大概要花多长时间呢？”学生们一边饶有兴趣地观看，一边提问。

初二学生何旭翎说：“这次能够近距离观摩是非常难得的机会。如果有机会，也想学习剪纸。”

烟台市副市长隋子林向学生们发出热情邀约。她说：“我们欢迎澳门朋友来山东，也带来了烟台的非遗项目，希望让更多的澳门青少年了解传统文化。”

“你们会唱《七子之歌》吗？”在威海展位前，威海市文旅局副局长毕耀文问。

“当然会唱啦。”孩子们回答。

“那你们可知道，闻一多先生笔下的‘七子’所说的七座城市中有澳门，也有威海卫，就是现在的威海。今天，我们带来了锡镶、漆贝、钩织、胶东花饽饽等非物质文化遗产项目，向澳门介绍威海。”

毕耀文一席话，瞬间拉近了距离。学生们一边赞叹展品的精美，一边追问威海文化和历史。

一粒粒特制的各色小种子，经过染、切、拼、粘、排、雕等工艺，被制作成一幅幅妙趣横生的花鸟、鱼虫、山水等工艺画。这就是“东明粮画”。初二学生黎芷欣在老师指导下，用红高粱粘贴出梅花图案。很快，一朵朵红梅绽放在她的手下。

“制作过程很复杂，但是很有趣。”她说。不一会儿，粮画摊位前就挤满了想尝试的学生们。

山东省文化和旅游厅二级巡视员王春生表示，希望能让大家在现场体验中传承中华优秀传统文化，在互动交流中展示山东非遗的独特魅力，在采风问俗中感受“淳朴热情、绚丽多彩”的山东民俗之美，更加了解和热爱祖国的优秀传统文化。

这边摊位热闹非凡，那边台上已经摩拳擦掌。螳螂拳是载入国家级非物质文化遗产名录的拳种。螳螂拳传人刘馨现场“收徒”众多澳门弟子。“左手拍，转身，勾手！”伴随着铿锵有力的音乐，孩子们跟着刘馨，模仿起螳螂捕蝉的动作。

“我以前只学过街舞。这套螳螂拳打起来很酷，中华功夫很厉害。”初二学生邝展晖说。

非遗项目走进校园是“孔子家乡 好客山东”文化旅游（澳门）推广周的重要活动之一。推广周由山东省文化和旅游厅、山东省台港澳事务办公室主办，澳门特别行政区政府旅游局、文化局合办。

（据新华社澳门电）

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