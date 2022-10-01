本报记者 金 晨

昆山“宝岛又一村”文旅商业街。

张 锋摄（人民视觉）

苏台青年分享会上的昆剧表演。

江苏省台办供图

演绎京昆之美、“云游”江南古镇、品尝宝岛美食……江苏近期推出海峡两岸青年文化月、苏台青年分享会等一系列两岸交流活动，通过线上线下相结合的方式，邀请江苏台湾两地青年共赴文化交流之约，弘扬中华文化，增进心灵契合。

感受传统文化魅力

两岸乐手一同奏响韵味悠长的《茉莉花》；台湾设计师联手非遗传承人，用江苏的传统非遗苏绣、云锦织就全新的华服……在苏州举行的第二届海峡两岸青年文化月开幕式上，200余名两岸青年携手为观众献上一场文化视听盛宴。

“在大陆，我感受到了原汁原味的民族音乐，古筝演奏技艺也得到提升。”台湾青年王于真参与了现场古筝演奏，8年前，她和丈夫一起来到苏州发展，不仅在这里学到了古筝技艺，还认识了很多大陆朋友。

“外出巡演时，大家总是互帮互助，让我感受到家的温暖。每次到大陆各地演出，同事们都用家乡美食招待我。希望可以早日一起到台湾演出，我就可以用台湾美食回馈他们了。”王于真说。

“苏州女婿”钱永昌和妻子作为两岸婚姻的代表，讲述了两岸同胞情感相融、小家连大家的故事。“我希望把在大陆的经历讲给更多台青听，让他们了解大陆广阔的发展空间，一道携手在大陆追寻梦想、实现自我。”钱永昌说。

在泰州，两岸戏迷“云端”相会，线上切磋京剧唱功。泰州票友深情演绎《凤还巢》，台湾戏迷倾情唱响《挂帅》；台湾青年学生献唱《天女散花》，泰州鼓楼小学京剧社团小学员们则以梅派经典《霸王别姬》应和……你来我往中梅香四溢，一颦一笑间京韵飞扬，两岸青年用一段段唱腔分享经典，交流心得。

“云游”两岸古镇夜市

“以前看过昆剧，但没有这么近距离地欣赏，也不知道它是从江苏昆山发源的。通过这次活动，我对中华传统文化有了进一步了解。”在近日举行的“青春有约 智汇无‘线’”苏台青年分享会上，南京市台青会会员、南京允和泰中医诊所医生赖昱宇被昆曲表演深深吸引。

此次分享会以“青春同行 点亮城市”为主题，邀请3名台湾主播探访江苏周庄古镇和台湾宁夏夜市。走进台青创业品牌“纸箱王”打造的“纸上世界”、感受昆曲曼妙优雅的唱腔与文辞、学习制作精美的手绘团扇……在主播的带领下，近30万名两岸青年通过直播平台“云游”探店，共同领略中华传统文化的深厚底蕴。

在苏台青杨仪宁是江苏新闻出版学校教师，她对江南古镇美食饶有兴趣。“通过这次活动，我了解到许多江苏的特色产品，也看到了很多想吃的东西，比如万三蹄，我当时就想直接下单购买。”杨仪宁说。

活动中，两岸青年还围绕节日习俗等话题展开交流讨论。“以中秋节为例，苏台两地的习俗虽有所不同，但背后承载的都是两地青年对花好月圆、中秋团聚的共同期待。”江苏省青联主席张迎春表示，此次分享会旨在加强两岸青年文化交流，鼓励他们发扬、传承中华传统文化。未来将继续开展苏台青年菁英峰会、台湾青年江苏就业见习计划等活动，为两地青年交流创造更大平台。

“宝岛又一村”亮相昆山

集集车站、台大补习班、高雄牛乳大王……走进“宝岛又一村”文旅商业街，洋溢宝岛风情的霓虹灯闪烁，让人仿佛置身台湾街头；蚵仔煎、大肠包小肠、铁道便当……地道的台湾美食让食客大呼过瘾；全新打造的“两岸好物馆”集合了两岸文创精品，在展示深厚文史底蕴和多元文创设计同时，营造品味文化、体验生活的综合性消费空间。

近日，第十届海峡两岸（昆台）文化交流月暨昆山慧聚广场“宝岛又一村”文旅商业街开街仪式举行。据介绍，“宝岛又一村”文旅商业街引进近40家台湾特色餐饮、夜市小吃、茶艺文化、文创零售等商户，吸引一批行业内颇具代表性的“首店”品牌商户入驻，同时也有宝岛大戏院、慧聚小剧场等配套项目。两岸同胞可以在这里品尝地道的台湾美食，感受原汁原味的台湾街景。

作为深化两岸交流合作的重要平台，海峡两岸（昆台）文化交流月活动已连续举办10年。今年交流月共有59项对台交流活动，多角度、全方位展示昆台融合风采，丰富昆台文化交流内涵，让在昆台胞深切感受到“此心安处是吾乡”。

交流月期间，2022台湾大学生江苏实习就业特训营同步进行，许多台青借此机会来到昆山，在参与实习工作之余逛古镇、听昆曲，感受昆山多元的文化魅力。昆山市长陈丽艳表示，希望更多台青到昆山创业、就业、生活，在这里放飞梦想、成就精彩，为两岸融合发展贡献青春力量。

(责编：郝孟佳、孙竞)