据新华社澳门电 中国科学技术协会与澳门特区政府近日联合举办系列活动，推广科普教育，弘扬科学精神和科学家精神。

由中国科协、澳门科学技术协进会联合举办的“2022当代杰出华人科学家公开讲座”近日在澳门科学馆举办。中国工程院院士陈克复、中国科学院院士刘嘉麒，分别以“绿色发展和科学减碳是我国的必然选择”和“走遍天下，美在中国”为题进行演讲，近300名澳门各界人士和学校师生参与。

澳门科学技术协进会会长崔世平介绍，这一活动已连续举办18年，先后邀请到不同科技领域的优秀科学家访澳，为澳门市民尤其是年轻一代介绍我国前沿科技和科学。

中国科协今年发布了2021-2025年度第一批全国科普教育基地认定名单，澳门大学澳门中小学生科技实践基地和澳门科学馆入选，澳门科学馆同时还是全国首批科学家精神教育基地。

澳门大学校长宋永华表示，未来澳大将进一步整合大学的科技和人才资源，发挥中葡科普合作的国际化优势，强化与内地科普平台的对接，提供更多优质的科普服务，培育更多国家未来发展所需的科创人才。

澳门科学馆股份有限公司董事长穆欣欣表示，科学馆将继续积极开展科普教育项目，同时加强向公众弘扬科学家精神，为推动青少年科普教育、推动高新科技及科学传播作出贡献。

据悉，科学馆近期推出近40项多元活动，包括讲座、音乐会、科普剧场、点亮星辰天文科普系列活动、夜探科学馆、多场馆校合作与教师培训，以及中国科学家精神系列播客节目等。

前来澳门参加系列活动的中国科协党组副书记徐延豪寄语澳门青年，崇尚科学、学习科学，发扬科学精神和科学家精神，积极投身科技事业，将自身人生理想融入服务国家发展大局。

他期望中国科协与澳门科技界进一步凝聚共识、深化务实合作，共同促进澳门科学文化传播、公众科学素质提升，以科技创新助力澳门经济适度多元发展，服务高水平建设横琴粤澳深度合作区。

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